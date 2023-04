Horóscopo: Los números de la suerte que tendrán efecto del 20 al 23 de abril por la Luna nueva

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estos días tendrás que improvisar en varias oportunidades debido a varios imprevistos que se te impondrán en el camino, pero que tampoco serán de gran preocupación a largo plazo. Esto te pondrá a reflexionar sobre la comunicación, pues tendrá relación. Número de la suerte: 12.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás muchas ganas de experimentar algunas situaciones o cosas nuevas, por lo que serás mucho más atrevida en estos cuatro días. Tienes mucha confianza y seguridad, en ti y esto te permite explorar más allá de los límites que conoces. Número de la suerte: 58.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Será necesario que te centres más en la espiritualidad, en el crecimiento interno y la reflexión que en la imagen, que aunque igualmente es importante, porque muchas veces refleja cómo te sientes, pues una gran parte de estos días la usarás para camuflarte. Número de la suerte: 74.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Antes del 23 de abril deberás tener en cuenta dos cosas antes de actuar: primero, observar muy bien la situación afuera, y segundo, analizar el impacto de las acciones que vas a hacer, de lo que vayas a decir, porque después no habrá marcha atrás. Número de la suerte: 63.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Vivirás una situación que tocará tu compasión, tu empatía desde las entrañas y tendrá un efecto transformador en ti, porque te darás cuentas que has perdido el tiempo, las oportunidades por estar pendiente de otras cosas. Número de la suerte: 41.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los problemas familiares estarán a la orden del día y deberás prestar toda ty ayuda para que el transitar hacia la solución será sin mayores traumas. No solo se tratará de aportar dinero, sino también de apaciguar los ánimos. Número de la suerte: 23.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tu perfeccionismo está atormentando a los demás, quienes están cansados que ir a tu ritmo acelerado y en el que no hay espacio para el error. Algunos te darán la espalda y no debes criticarlos porque ellos tendrán otras prioridades. Número de la suerte: 55.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Un hombre cuestionará la forma en la que miras la libertad, en cómo piensas sobre ciertos aspectos tabúes en la sociedad. Pese a la gran importante que él tiene para ti, tendrás que hacerte la sorda, pues ni él cambiará, ni tú tampoco. Número de la suerte: 86.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No permita que nadie te robe la alegría. Ese es un regalo hermoso de la vida, que no se puede desperdiciar. No le des cabida a esas personas amargadas que le moleta tu rostro de felicidad, de disfrute. Pon límites e ignora. Número de la suerte: 99.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Se presentarán cambios en tu estatus financiero, que te pondrán en aprietos. Sin embargo, lograras salir airosa y esos se deberá a lo ahorradora que eres, a lo previsiva. Lo único es que esto no deberá repetirse. Número de la suerte: 38.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Enfrentarás algunos desafíos en tu trabajo o negocio, pero nada que no puedas resolver a través de la comunicación y la persuasión, y en eso eres una experta. Además, tu carisma te permitirá que todo sea mucho más fácil. Número de la suerte: 15.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Dudarás sobre algunas cosas que estás haciendo, pensarás por un momento que lo haces mal, pero vas por excelente camino, solo debes de creer más en ti y en el potencial que tienes, porque realmente eres grandiosa, pero tú misma te minimizar. Número de la suerte: 08.