Horóscopo: El eclipse solar híbrido tendrá efectos negativos en estos signos

En las culturas ancestrales, los eclipses era interpretados como un mal presagio, razón por la que temían la llegada de estos fenómenos naturales y como no se tenía conocimiento sobre astronomía no se podía predecir con exactitud cuándo se repetiría y sobre todo el por qué se originaban.

Incluso muchos llegaron a asociarlo a grandes catástrofes o muertes de reyes, emperadores. Los eclipse solares eran los más importantes, pues muchas civilizaciones ancestrales adoraban a la gran estrella como un Dios.

Ahora bien, los tiempos han cambiado, y el acceso a la información ha permitido disipar estos miedos. Sin embargo, en el mundo astrológico, los eclipses no solo ejercen una influencia positiva, sino también negativa. Y el evento que se desarrollará este 20 de abril afectará a cuatro signos del horóscopo occidental: Aries, Leo, Escorpio, Sagitario y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Habrá serios problemas con la comunicaciones en todos muchos niveles, desde conversaciones cara a cara, hasta mensajería por aplicativos y redes sociales, que terminarán en grandes conflictos porque algunas personas se sentirán ofendidas. Es muy probable de que sea necesario alejarse de las redes sociales y alejarse de todos hasta que los ánimos se apacigüen para poder conversar y trata de llegar a una solución.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El dinero desaparecerá como la sal en el agua, pues se avecinan contratiempos relacionados con carros o elementos vinculados al transporte. Así que los ahorros o los planes se esfumarán. Así que lo mejor es ser precavida, estar atenta en la calle y no confiarse. Una forma de bloquear esto, es usando algún amuleto protector, como el ojo turco, que puedes llevarlo contigo, y pencas de sábila en el hogar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La envidia en el trabajo es muy fuerte y esta semana ellas no darán tregua, así que esas personas estarán listas para hacer de todo con la única finalidad de alterar tu paz, para que caigas en sus provocaciones y te responsabilicen de lo ocurrido, cuando solo eres una víctima. Así que tendrás que ser más astuta y controlarte. No ser visceral.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tienes que aprender a perdonar porque te estás haciendo mucho daño, cargas con la culpa cuando en realidad debe ser otro quien lleve esa mochila. Esto ha afectado la relación que mantiene con tus padres o con tu pareja, y deberás ir cambiando paso a paso porque terminarás sola y con el corazón roto. No es sano que cargues con eso. Convérsalo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás que trabajar duro por recuperar el liderazgo que perdiste por tratar de ser amiga en momentos en los que no se debía, pues hay personas que no conocen los límites ni los roles que cada quien tiene en su propia vida. Comenzarás con pequeñas acciones, pero contundentes. Si no lo haces ahora, que aún hay tiempo, pues solo terminarás como una más del montón.