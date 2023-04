Horóscopo chino: El color que traerá suerte del 18 al 23 de abril

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tienes que evitar hacer gastos innecesarios, así como compras pequeñas, porque allí es donde se diluyen las finanzas y luego estás halando la fecha de pago para tener de nuevo dinero, sin contar las oportunidades que pierdes por estar en 0. Color de la suerte: amarillo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Piensa muy bien lo que vas decir o escribir, porque hay personas que van a malinterpretar tus palabras. No des chance a quienes quieren causarte daño porque no soportan ver tu luz, tu brillo. Debes ser precavida. Color de la suerte: ocre.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Esta semana será bastante favorable para que pidas un aumento de salario o plantees muy bien tu negocio a las personas idóneas. El cosmos estará de tu lado. Además, que comenzarás a verle los resultados positivos a los objetivos que te trazaste. Color de la suerte: blanco.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Una promesa sin cumplir causará dolor y decepción. Tú puedes ser la causante o la víctima, pero lo cierto es que alguien no cumplirá con su palabra y esto afectará la confianza que ya está resquebrajada. Es el inicio del fin. Color de la suerte: verde.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

No te desanimes porque no has podido concretar algunas de las metas en tu trabajo. Tus jefes están conscientes de que es una tarea titánica y que, además, has aportado mucho para cerrar negocios, pero todo se escapa de tus manos. Color de la suerte: escarlata.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La procrastinación te está robando tu vida y tu productividad. Debes luchar fuertemente contra eso, identificar qué lo detona y cómo puedes resolver este asunto antes de que sea muy tarde y te quedes sin nada por esta situación. Color de la suerte: lila.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

La relación con tu pareja estará mejor esta semana. Será muy equilibrada, han sabido disipar esas molestias y darle importante a lo que realmente lo merece. Solo debes tener presente que hacerte una película en la mente no ayudará; hablar, sí. Color de la suerte: negro.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Estarás juntando todas las monedas que tienes porque tus arcas están vacías, pero en el momento preciso te llegará un dinero de alguien quien te ama. Será tu salvación. Esto es parte de todo lo que has hecho por esa persona. Color de la suerte: azul.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Permanecer callada no resolverá nada, porque sencillamente las personas no son adivinas. Debes decir todo lo que necesitas y lo que te molesta para que puedas llegar a un acuerdo, en el que todos ganen y el respeto esté por delante. Color de la suerte: aguamarina.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Debes alejarte lo más que puedas de los problemas ajenos, así se traten de su tus hermanos, padres o amigos. No es momento de opinar en la vida de nadie, ni de dar consejos porque esas energías negativas se te pegarán como chicle. Color de la suerte: beige.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Un amor muy bonito estás a punto de vivir. Sentirás que vuelves a la vida, y esto no significa que deposites la felicidad en esa persona, sino que descubrirás que eres como el capullo que florece. Disfruta de esta etapa. Color de la suerte: celeste.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Una mujer canosa te hará la vida de cuadritos por estos días. Sencillamente no le caerás bien y te pondrá muchas trabas para que pierdas tu tiempo, incluso, hasta tu dinero. Así que deberás buscar otras alternativas a ella. Color de la suerte: guinda o Vinotinto.