Horóscopo: Eclipse solar híbrido traerá un golpe de suerte especial a 5 signos del zodiaco

Eclipse híbrido del sol El fenómeno será este 20 de abril y no ocurrirá de nuevo hasta el 20231. (Benhur Emmanuel en Pexels )

Anular y parcial al mismo tiempo, así será el extraño eclipse solar que se podrá apreciar este jueves 20 de abril, un evento astronómico que sucede aproximadamente cada 10 años y que favorecerá a cinco signos del zodiaco durante estos días. Estos son: Géminis, Cáncer, Virgo, Libra y Piscis.

De acuerdo con el portal experto en estos temas del espacio, Starwalk.space, este eclipse “se llama híbrido porque cambia su apariencia de anular a total y de nuevo a anular en los puntos específicos de su trayectoria. Sin embargo, estos puntos se encuentran en lugares remotos en el mar, por lo que los observadores en tierra lo verán como un eclipse solar total”.

Este fenómeno se vera mejor desde Australia, Timor Oriental e Indonesia. El próximo será 14 de noviembre del 2031.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Para esta semana, el inusual eclipse solar vendrá con buenas noticias en materia financiera, pues crecen las posibilidades de que te acepten en la empresa que estás postulando y el sueldo que ganarás sea mucho más de lo que tienes en mente. O que te llegue un dinero que te permita salir de las deudas que te atormentan y así encontrarás el balance que necesitas para empezar una etapa en tu vida con propósitos que se concretarán mucho más rápido.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Una persona muy querida te contará una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar profundamente, y verás con claridad lo que necesitas para comenzar ese negocio que tanto deseas. Será como una iluminación que tendrás, así que deberás seguir ese brillo. No dejes pasar esta oportunidad de oro. Pídele ayuda a un familia cercano, a una mujer, pues ella podrá tenderte la mano con el capital que necesitas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una decisión que tomará un grupo de personas importantes te favorecerá enormemente y proyectará como profesional, como experta en el oficio que desempeñas. Esto será gracias a las actividades que has desarrollado a lo largo de estos años y que aunque pensaste que nadie te veía, pues sí: recuerda que siempre hay una persona observando lo que haces y dejas de hacer. Sigue mostrando todo tu talento, porque estás a punto de lograr eso que deseas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

En medio de la adversidad financiera que estás pasando, hay una idea de negocio que te llegará al revisar tu cuenta en Instagram, no la pierdas de vista y ve buscando toda la información que necesitas, los recursos, la cantidad de dinero y más, porque está en puerta una posibilidad de que empieces, pero desde muy abajo, no es que aspires a mucho, sino que por ahora no puedes “botar la casa por la ventana”.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Retomarás un pasatiempo del pasado, una actividad que te calmaba en medio de tus tormentas y en hora buena que lo hagas, porque esto te ayudará a expandirte aún más en tu madurez emocional, en la que tanto has trabajado durante todos estos años. A veces hay muchas cosas del pasado que valen la pena volverlas buscar y mantenerlas en el presente.