Horóscopo chino: Descifra el día de tu suerte del 17 al 23 de abril

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Avanzar, esta será tu palabra clave esta semana, en especial en el tema del amor, porque es compresible que tengas miedo, que no deseas cometer los mismos errores, pero tu pretendiente también se puede cansar. todo tiene un límite. Día de la suerte: martes.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Hay temas legales que desconoces, por esa razón deberás buscar la asesoría de los expertos que te guíen en este camino en el estás transitando, porque no puedes permitir que te quieran ver la cara de tonta a cuenta de que debes ser agradecida. Día de la suerte: miércoles.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Te frenas por el qué dirán y te no te das la oportunidad de satisfacer tus necesidades sexuales. Si estás soltera, deseas una noche de pasión y tienes con quién, pues adelante. Solo trata de escoger caballeros que te valoren en momento de intimidad. Día de la suerte: viernes.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Caerás en cuenta lo rápido que ha pasado el tiempo. Rememora y anota todas esas cosas que pensaste que no lograrías y las hiciste, eso te dará un poder increíble. Serán dosis de motivación que vendrán desde tu interior, tu pasado. Día de la suerte: martes.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tendrás que poner cuidado a las actividades de la universidad, de estudios o trabajo porque estás ocupada pensando en tonterías y descuidarás lo que verdaderamente importa en estos momentos. No se trata de que estreses, pero tampoco te desentiendas. Día de la suerte: jueves.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Él te quiere muchísimo y te lo demostrará la manera más sublime que realmente te dejará atónita. Reconocerás que lo que hará solo lo realizan quienes aman de verdad, con el corazón. Valora su detalle y expresa también lo bonito que sientes. Día de la suerte: viernes.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Deja de sufrir por otros, pues ni ellos mismos están interesados en buscar o aceptar ayuda, mientras tú te desvivirás por evitar que se equivoquen o que tengan momentos desagradables. Deja que cada quien escarmiente por sus propios medios. Día de la suerte: lunes.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Crecerás personalmente mucho esta semana. Un acto de nobleza te dejará sin nada, pero una mujer muy sabia te dará un consejo que recordarás por el resto de tu vida. Ten presente que siempre debes ser tú primero y luego los demás. Día de la suerte: miércoles.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No descartes una noche de rumba, esas de las que te gozas al máximo. Es hora de que recuerdes ese momentos de cuando eras más joven y disfrutabas con tus amigos del cole, del trabajo. Una buena salida que te deje contenta. Día de la suerte: sábado.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La creatividad estará a flor de piel, harás muchas cosas interesantes y bonitas que impactarán. Tienes que creer más en ti, como lo hacen los demás. Trata de monetizar tus creaciones. Empieza con tus amigos. La red de contacto es muy importante. Día de la suerte: martes.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tienes sospechas infundadas sobre tu pareja o pretendiente, así que no te quedes con esa duda y disípala. Lo ideal será que lo confrontes para que las suposiciones no te traigan problemas, pero no bajes la guardia en relación con este tema. Día de la suerte: jueves.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tienes que llegar a un acuerdo con esa persona que quiere negociar contigo un trato. Lo ideal es que la relación, al menos, sea un ganar-ganar para ambos. Pero si te resulta desfavorable, no te de vergüenza negarte a cerrar un contrato. Día de la suerte: domingo.