Horóscopo: Comienza la tercera semana de abril con estos números de la suerte

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La relación con tu pareja o algún familia estará un poco tensa, porque se ha distanciado debido a que hay algunos temas que lo tienen desolado, pero no enfades, dale su tiempo y espacio porque si lo presionas todo será peor. Número de la suerte: 179.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es posible que te hagan un reclamo en tu empleo, pero todo esto será por un malentendido y al final de la semana todo se resolverá para darte la razón a ti. Por este trago amargo serás recompensada, porque quedará en evidencia tu buen desempeño. Número de la suerte: 641.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Esta semana será el inicio de un excelente periodo en materia financiera y que promete mantenerse así por al menos unos cuatro meses. No te vuelvas loca con el dinero, por el contrario, debes ser muy comedida para que le saques provecho. Número de la suerte: 553.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay un chico que quiere pintarte un mundo de colores, estrellas y castillos, pero todo eso estará alejado de la realidad, porque jamás dejará a su pareja formal, y no porque tú no lo valgas, sino porque él es un cobarde y no te merece. Número de la suerte: 831.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

En estos siete días te sentirás más empoderada que nunca, serás como una máquina indetenible y esa energía debes usarla para finiquitar lo que tienes atrasado y mirar de frente a tus miedos, porque son esos los que no te dejan seguir como quieres. Número de la suerte: 018.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una idea muy buena te rondará la cabeza y estás dudando en materializar o no. Pues atrévete a empezar, y eso no implica que entre de lleno en el negocio, pero sí buscando información sobre eso, que te permitan ampliar lo que tienes. Número de la suerte: 226.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un gran amigo, colega o familiar llega de nuevo a tu tierra. La felicidad será suprema porque no te esperarás esta sorpresa. Es un regalo de la vida por todos esas lágrimas derramadas, es hora de que seas feliz, aunque dure poco. Número de la suerte: 405.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Este mes el dinero te rendirá, alcanzará para todo lo que necesitas, incluso, hasta quedará para que puedas ahorrar o darte un gusto. Sigue organizándote de esa manera para que alcances más rápidos que te proyectaste a inicio de año. Número de la suerte: 761.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás que salir de tu comodidad, interactuar con otras personas en la parada del bus, en el metro, el mercado, pero urge que socialices, que sepas lo que opinan los demás y conozcas que hay más realidades a parte de la tuya. Número de la suerte: 934.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Deberás cultivar la paciencia que no tienes, porque estarás a prueba. Trata de tranquilizarte, que las emociones no te hagan perder los estribos. Debes ser más empática, porque esa es una de las fallas más grande que estás teniendo. Número de la suerte: 679.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No puedes controlar todos y debes entenderlo, además asimilar que todo esto te deja muy agotada porque sientes que estás luchando en otra de todo el mundo, cuando realmente no lo es o, peor aún, crees que otros quieren perjudicarte. Número de la suerte: 568.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

En esta semana tendrás que asimilar un cambio en materia laboral, ahora no lo entenderás, pero con el pasar del tiempo comprenderás el por qué de todo esto en tu vida. Las cosas van a mejorando paulatinamente. Número de la suerte: 132.