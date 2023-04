Horóscopo chino: Los 5 signos que tendrán un cambio por la fase cuarto menguante de la Luna

La luna entrará en su fase cuarto menguante la noche de este jueves 13 de abril en la casa de Capricornio, lo que les abrirá caminos a cinco signos de la astrología china: Tigre, Serpiente, Cabra, Perro y al Cerdo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Comenzarás una nueva etapa en el mundo social, porque gracias a un evento que asistirás en los próximos días conocerás a un grupo de personas influyentes, con poder de alcance que te harán sentir cómoda, porque a pesar de lo puedan tener son muy sencillas y nobles, algo que inconscientemente tiene en común todo tu círculo de amigos y colegas con quienes tienes una buena conexión. Aprovecha estas relaciones para que puedas expandirte en tu oficio o profesión.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Llegó la hora de que experimentes cosas nuevas con personas de tu entera confianza, con quienes no tengas miedo de fallar, de aparentar. Ellos serán parte de esta aventura que iniciará pronto. Estas vivencias te harán cambiar las expectativas que tienes sobre ciertos temas. Además, que vas a desaprender lo que sabes hasta ahora para darle la bienvenida a lo nuevo. No te resistas, déjate llevar porque esto será muy bueno para ti.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Debes aprovechar la luz de esta Luna para hacer un repaso de tus finanzas y partiendo de la media, puedas hacer una proyección trimestral que te permita ver en cuánto tiempo alcanzarás la meta que tienes ahora en standbye. Puedes hacerlo en una hoja de cálculo o en cuaderno de anotaciones, lo importante es que ordenes los números de tus cuentas. Así tendrás el panorama más claro. Incluso, descubrirás cuánto has derrochado, pero ya eso será cuestión del pasado.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

En el terreno del amor, no dudes en pedir un consejo a esa pareja que tiene tu entera confianza, porque ellos te guiarán para que puedas hallar a tu media naranja, que no caigas de nuevo en los mismos errores, o mejorar esos aspectos que tu pareja tanto te ha pedido. Te diste cuenta que él es dueño de esa verdad y estás buscando mejorar para que la relación siga prosperando, porque ambos se aman y no deseas acabar con esa historia.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Contarás con el apoyo de tus compañeros de trabajo para encontrar una salida a los problemas financieros que está teniendo la empresa y de los que todos se han visto afectados. Unidos tratarán de que cobren lo justo para todos y que además conserven sus plazas, porque están conscientes de que afuera la situación está bastante complicada. Serás la vocera, eres una líder nata y te agrada ser las voces de ellos, luchar por el bien común.