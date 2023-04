Horóscopo: Este será el color que pondrá a millón su suerte este 12, 13 y 14 de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu optimismo te dará mucha ventaja, porque aunque las cosas marchen mal, siempre verás las oportunidades que pueden haber, así como diversas forma de lograr los mismos o mejores resultados. No te dejes intimidar por comentarios ajenos. Color de la suerte: negro.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estos tres días las emociones estarán bajo control y eso es un avance grande para ti que estás trabajando en tratar de canalizarlas, de que no se apoderen de ti. Cada vivencia te deja una experiencia enriquecedora que debes asociar a esas emociones. Color de la suerte: celeste.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tras analizar tu situación amorosa, te darás cuenta de que eres tan autosuficiente que crees poco probable que alguien conquiste tu corazón a tal punto de que aceptes vivir con él. Sentirás que estás en otro nivel en el que no estás dispuesta a servirle a alguien. Color de la suerte: dorado.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Alguien quiere imponerte su modo de pensar, desea que lo apoyes, pero para eso tratará de manipularte, algo de lo que te darás cuentas y no caerás en eso, porque eres una mujer bastante decidida y clara. Color de la suerte: rojo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estos días son perfectos para activar la vida amorosa y la lujuria, porque bastante descuidadas que la tienes. No te olvides que por mucho que te quieran, el sexo juega un papel muy importante en una relación. Préstale más atención. Color de la suerte: aguamarina.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Serás amada, te sentirás importante y que realmente esa persona es muy especial contigo. Agradece a Dios por maravillosa experiencia y retribuye todo eso que sientes con esa misma persona porque es lo mínimo que se merece. Color de la suerte: rosado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. No te sientas mal, porque realmente has hecho lo suficiente y estás en el punto máximo de tu límite, sobre pasarlo significaría irrespetarte. Que los demás piensen y sientan lo que quieran. Color de la suerte: amarillo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te enterarás de un secreto en el que tu mejor amiga está involucrada, y pues estarás entre la espada y la pared porque no sabes qué hacer. Ante esto lo mejor será que apeles a la confianza que hay entre ustedes y pongas la verdad por delante. Color de la suerte: anaranjado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Las probabilidades de que tengas un altercado con alguien por una confusión sin muy altas, pero no debes caer en el juego de la descalificación y la violencia porque eso hablará más de esa persona y no de lo que hay en tu corazón. Color de la suerte: lila.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Eres una gran guerrera y toda esa fortaleza que has adquirido te servirá de impulso para que pongas en marcha algunas ideas que tienes y que no por miedo las tenías dormidas. Aprovecha toda esa confianza que te empodera. Color de la suerte: blanco.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es vital que priorices tus asuntos a resolver pronto porque no puedes seguir dilatando al situación. No concluyes o resuelves nada y terminas arrastrando conflictos, lo que está empezando a afectar la bonanza y la fortuna en tu vida. Color de la suerte: morado.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Deja de interferir en conversaciones ajenas, de dar tu opinión sin que te la hayan pedido porque eso está dejando una mala imagen de ti, que realmente no eres tú. No lo haces conscientemente, porque lo que tratas es resolver los problemas. Color de la suerte: Verde.