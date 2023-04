Horóscopo: El ranking de los signos más mentirosos del zodiaco del 13 al 16 de abril

Todos hemos mentido en algún momento de la vida, pero hay personas que mentir se les da con mucha facilidad y recurren a esta práctica porque desean quedar bien ante alguien, para que su reputación no se vea menoscabada, para conseguir más fácilmente alguna meta.

Pero también hay quienes lo hacen por no dañar, ofender o porque tienes serios problemas para decir no, establecer límites. En el zodiaco, esta semana, hay algunos signos que ocupan los primeros lugares en el ranking de los más falacias contarán por estos días. Claro, esto no significa que necesariamente todas las nacidas bajo esas constelaciones lo hagan.

Hay que tener presente que mentir descaradamente como modo de vida, ya se convierte en algo realmente preocupante, porque se pasa a la acera de los mitómanos, que es cuando ya se dicen mentiras grandes y pequeñas, con o sin motivos.

Hoy te presentamos el ranking, que está liderado por Géminis, le siguen Piscis, Cáncer y Capricornio.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por estos días, las mujeres nacidas en este mes tendrán una gran capacidad para mentir sin reparos, porque necesitarán quedar bien a como dé lugar. Son muy audaces para contar historias bastante creíbles que les permitan salir airosas de la situación, en especial para tapar las fallas que han sostenido a lo largo de esta semana. Suelen usar dosis de verdad en sus relatos, por lo que suenan bastantes convincentes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Calcularán cada mentira, porque si hay algo que las distingue es que son capaces de recordar cada detalle, aunque saben que no pueden dar tantas explicaciones porque eso sería ponerse en evidencia. Es posible que apelen a la arrogancia cuando se sientan amenazadas y, por supuesto, lograrán escabullirse con otro pretexto irreal, pero muy creíble, aunque no lo sea.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Les cuesta mucho poner límites, decir no, y por esto dirán algunas mentiras “piadosas” durante estos días para sacudirse de esas responsabilidades que no desean tomar. Son bastante emocionales y fijar un alto las hace sentir “malas personas”. Además, no desean meterse en problemas, aunque al final terminarán así por los mismos inventos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Les gusta ganar, ser las primeras y si para eso tienen que recurrir a la mentira, pues eso lo harán en la segunda semana de abril. No hay nada que las detenga y a veces no suelen tener escrúpulos, por eso también son muy temidas. Sin embargo, hay quienes ya las conocen y saben muy bien cuando les están contando una historia inverosímil, porque tienden a exagerar. Esta semana algunos de sus engaños quedarán al descubierto.