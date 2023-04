Horóscopo: la segunda semana de abril traerá una lección para cada signo que cambiará su vida

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que esforzarte un poco más para que eso que tanto quieres puedas conseguirlo más pronto que tarde, porque realmente lo necesitas. No dejes que sea la vida la que imponga su ritmo, márcalo tú y dar todo lo que tengas, porque en esa misma medida recibirás.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La paciencia es una virtud que quizá no tengas, pero tendrás que buscarla y abrazarla para que puedas esperar el momento adecuado para que se den las cosas. No todo es cuando tú lo desees, pues tiene su tiempo y su razón de peso. Debes saber esperar.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te ahogues en los problemas, si es posible trata de plantearle a otra persona lo que te pasa, ya que es muy posible que estén magnificando algo que es sencillo de resolver, pero que no puedes ver la solución porque estás muy agobiada.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Ni la vida, ni la justicia no siempre son justas y esto debes internalizarlo, porque muchas veces se trata de tener una mejor estrategia. Puedes tener la verdad en tus manos, pero alguien con más astucia puede hacer que no valga y salga ganando.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay que tomarse un tiempo prudente para decidir sobre alguna situación, pues hacerlo con las emociones a flor de pie, ya sea la rabia, la tristeza o la alegría, será cegada porque el raciocinio no estará presente.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No lo puedes controlar todo, tienes que aprender a ceder, a entender que algunos aspectos de la vida se escapan de las manos y solo debes sentarte a ver cómo ocurre el proceso. Esto hará que tu ansiedad baje, cuando aprendas a aceptar este consejo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Aprende a vivir sin el miedo a morir. Te traumas por circunstancias que a otros le ocurren, lo que hace que te cohíbas y empieces a dejar de vivir en libertad de gozar cada detalle que hay en la vida. Solo debes ir con cuidado, tener precaución.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes que aprender a hacer un oficio, para que puedas explorar más allá de lo que conoces hasta ahora. Con esto podrás relacionarte con otro tipo de personas, que pueden ayudarte a crecer, a mejorar y tener más ganancias.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A menudo te cuesta creer en tus potencialidades, en tu talento y si tu no estás seguras, pues proyectarás eso a los demás que están delante de ti y no te verán como una opción para depositar en ti lo que más desean o para que le prestes un servicio.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás abandonando tus proyectos porque no obtienes los resultados a la primera o no salen como esperas, esto no es más que un fracaso tras otro y urge que te detengas, reflexiones y termines todo lo que comiences, porque así está tu vida, inconclusa.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aunque no lo creas, muchos de los obstáculos que estás teniendo en tu destino te los has puesto tú misma con tus miedos e inseguridades. Analiza cuándo lo haces o que alimenta esa sed limitante que tienes y cuando lo veas, pues trabaja en ella. Deja de sabotearte.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Pedir ayuda no es señal de ser débil, no tener carácter o no contar con el control, simplemente es un acto de amor propio en el que reconoces que ya no tienes capacidad para resolver, es humildad para aceptar que otros también tienen para aportar.