Horóscopo chino: lo que debes saber para iniciar con suerte este lunes 10 de abril 2023

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Debes ser más atrevida, tomar la iniciativa porque no puedes esperar que las cosas y las oportunidades lleguen a ti sin hacer nada. Así que pon manos a la obras y trabaja para que esos proyectos y metas se concreten. Sé diligente.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Organízate para que tu tiempo te rinda y puedas hacer otras actividades que despejen tu mente, que te permitan crecer personal y profesional, pero mientras todo esté desordenado en tu vida, nada fluirá para mejor y la excusa será el pan de cada día.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Identifica quién es la persona tóxica que está tan cerca de ti que está absorbiendo toda la energía que tienes, dejándote desequilibrada a punto de que la bonanza y la buena suerte salgan de tu casa y tu trabajo. Ponle un límite y sigue adelante.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Te olvidas de agradecer a Dios por las cosas sencillas que llegan a tu vida. Con frecuencia solo agradeces cuando se te cumple algo que deseas, pero no por un nuevo amanecer, una comida, la fortuna de escuchar la risa de un bebé o el canto de un ave.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La sonrisa tiene un gran poder no te imagina. trata de hacerlo más seguido, busca videos de humor, regala una sonrisa a un desconocido que se vea simpático y amable, y mira su sorpresa, porque no estamos acostumbrados a esto. Esto energiza el alma y aporta mucha vitalidad, porque

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Empuja tus límites, fuérzalos para que conozcas otros aspectos de la vida, para que aprendas, nutras tu intelecto, conozcas otras personas. Esto siempre será positivo, además, de que es una forma de probarte de lo que eres capaz de hacer.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Es necesario que establezcas una rutina de sueño, porque te estas acostando muy tarde, levantando muy temprano, razón por la que a pesar de que duermas no descansas y esto afecta enormemente tu productividad, tu rendimiento.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Aunque no seas amante de los ejercicios, es bueno que te busques una actividad para que tu cuerpo entre en movimiento y todas las vibras fluyan. Esto permitirá que tu mente se despeje, que tengas tiempo para ti.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Mientras no cultives una red de contactos no podrás surgir por más que así lo desees. Como seres humanos necesitamos comunicarnos y contactarnos para pasar de un nivel a otro y si no lo haces, pues te condenas a quedarte siempre en el mismo lugar.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Para ser feliz no hace falta tenerlo todo, verifica qué tienes en tu vida que te llena a plenitud, que produce gran alegría y valóralo con tiempo de calidad, con dedicación y cuidados. Cuando te agobies, que eso sea tu refugio.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Aprende a venderte, debes recordar que somos un producto en una estantería y que solo si te sabes mercadear saldrás de allí y llegarás al consumidor, que en este caso será conquistar tus metas, tener un mejor empleo, puesto, oportunidad de negocio.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Sabemos que a veces cuesta, en especial cuando hay niños de por medio, pero trata de mantener un cierto orden en tu casa. Muchas veces el desorden genera estrés, desesperación, por lo que es mejor intentar tener, al menos, un espacio con las cosas su lugar.