Horóscopo: Descubre los principales miedos de cada signo y como superarlos

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No poder controlar las situaciones te genera un gran estrés, que muchas veces te descontrola, es por esto que debe tratar identificar qué disparan esos pensamientos sobre situaciones hipotéticas, luego realiza ejercicios de respiración y analizar qué tan real es que todo eso ocurra.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Quedar sola es uno de los temores que tienes más arraigados. Cuando sientes que te sobrepasa, pues se debe buscar a un profesional, pero también puedes ayudarte tratando de ver todo lo positivo que has logrado en esa etapa y distinguir si estás sola o te sientes sola.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Morir, no ver a más a los tuyos, no disfrutar de lo bueno, lo malo y lo feo de la vida te paraliza. Pero para tratar de frenar esa ansiedad, es imaginar tu propia muerte, ver a las personas que amas a tu alrededor, despedirte de ellos. Repetir esto con frecuencia, para familiarizarse.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El miedo al rechazo te ha costado muy caro, porque has perdido oportunidades de oro, no te atreves a llegarle al otro, pero la peor diligencia es la que no se hace. Así que debes practicar ser más “atrevida” y lanzarte a preguntar, de un no no pasará. Así como estar segura de ti.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los cambios no van contigo, porque siente que pierdes seguridad, que vas a molestar a otros, que debes empezar de nuevo y esto lo relacionas con fracaso. Pero debes verlo como una nueva oportunidad para hacer las cosas de otra forma mejor, para potenciar tus habilidades.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ascensor es igual a morir, así lo procesa tu mente, pero primero te mueres allí que el mismo elevador. Trata de pensar cuáles son las probabilidades de que te pase algo malo allí, qué puede hacer si te quedas atrapada o intenta subir acompañada para ir ganándole a tu temor.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Para ti perder algunos de tus sentidos es una de las cosas más espantosas que te pueden quedar y muchas veces te quedas atrapada en ese pensamiento. Para acabar con eso, pues debes tener los cuidados pertinentes y tratar de aprender lenguaje de señas o braile para defenderte.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Uno de los miedos que más aterra es el confiar sus secretos a los demás. A veces esto puede ser complicado, pero al ver que la otra persona es honesta, que no tiene malas intensiones con nadie, que no habla espaldas y tiene credibilidad son claras señales de que puede ser confiable.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te desconcierta mucho no tener dinero, imaginar que puedas quedar sin un peso y tengas cargas encima te mortifica y hasta causa ansiedad. pero para esto debes estar clara de cuáles son todas las opciones que tienes, puedes ahorrar, ver tu potencial que puedes monetizar.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Cuando no puedes visualizar tu futuro, el miedo se apodera de ti porque no sabes cómo hacerle frente a lo desconocido, pero para superarlo es necesario que vivas el presente y que trates de mejorar la confianza en ti. Si no trabajas ahora no podrás tener un futuro.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Fracasar es una de las cosas que más ansiedad te produce, si embargo, una forma de enterrar este miedo es pensando desde otra perspectiva: sin errar no sabrás cuál es el camino correcto, cómo hacer las cosas bien. El éxito es el resultado del fracaso.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Le temes a comprometerte, porque sientes que estarás atada toda la vida o que simplemente nada es para siempre entonces para qué perder el tiempo. Solo imagina cómo sería tu vida sin esta fobia, además de internalizar de que estar con alguien no significa renunciar a la libertad.