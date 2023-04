La ‘Luna rosa’ y cómo cambiará la suerte de 5 signos durante el segundo fin de semana de abril

La noche de este jueves estará brillando en el firmamento la primera Luna llena de la primavera, para el hemisferio norte y su efecto en los signos del zodiaco tendrá un efecto que durará hasta este fin de semana, el segundo de abril. Esto es lo que le deparan a Tauro, Cáncer, Escorpio, Sagitario y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Propia una reunión especial para agradecer a esas personas su valioso gesto que cambió tu vida y la de tu familia. Tú también juegas un papel fundamental en la vida de ese alguien y eso fue lo que lo llevó a tenderte la mano en tus peores momentos. Sabe que tú también harías lo mismo por él. Este encuentro será memorable, lleno de mucha fraternidad genuina y afianzará aún más los lazos entre ustedes. No permitas que nada ni nadie destruya esos sentimientos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás que aprender a soltar, a dar más confianza aunque te aterra que pasen cosas malas, pues aún las malas experiencias marcaron fuertemente tu destino y no deseas que tus hijos o seres amados vivan lo mismo. Sin embargo, no puedes sobreproteger por mucho que idolatres, debes dejar que empiece a defenderse solo. Solo puedes darles herramientas para que se defienda en tu ausencia, pero sin dejar de monitorear.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te plantearán un negocio con varias opciones de pago, pero tendrás que renunciar a algo que es de mucha utilidad para ti y a lo que estás apegada. Tendrás que tomar una decisión, poner una balanza los pro y contra, porque en realidad esto te permitirá obtener algo que necesitas para esa gran meta que te has puesto a mediano plazo. Sería genial que no dejes pasar esta oportunidad de oro. Ya más adelante pudieras conseguir de nuevo a lo que renunciaste.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Descanso total, no desperdicies estos días en hacer muchas tareas que le exijan a tu cuerpo. Por el contrario, tómalos para darle a tu cuerpo la pausa que te está pidiendo desde hace rato. También eso aplica para tu mente, que no paras de pensar en los problemas. Si no tienen solución o no está en tus manos, pues debes dejarlos pasar y concentrarte el temas positivos que te nutran de energías positivas. Además, así podrás estar un rato con los tuyos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Presta atención a tu cabeza, a tu cabello. Se está cayendo mucho más de lo normal y esto es señal de alerta, que algo no está bien. Busca una solución pronto con tratamientos, consultando a los expertos y hacerte un chequeo médico general que te permita certificar que solo se trata de algo muy puntual y no macro o generalizado. Un corte de cabello también te vendrían muy bien, pero no apliques ningún químico.