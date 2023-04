La ‘Luna rosa’ trae el mejor consejo y lección para los signos del zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Concentrar tu vida en función de lo que vayan a pensar los demás solo te traerá frustración e infelicidad. Tienes que hacer lo que dicta tu corazón, tus convicciones sin que esto represente una falta de respeto o transgreda las normas establecidas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Un es tarde para que intentes hacer o ser eso que tienes atorado en tu corazón o en tu mente. Si tienes las fuerzas, ganas, motivación, los medios y el tiempo, pues no esperes más y hazlo, concrétalo. La edad no debe ser un impedimento para concretar los sueños.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El “después lo hago” es solo una excusa para postergar y no cumplir porque va perdiendo interés. Sueles crees que tienes todo el tiempo del mundo para hacer las cosas luego, pero no eres duela ni controlas el tiempo, por lo que en este mismo instante todo se puede acabar y no hiciste algo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es bueno saber el pasado, conocerlo, aprender de él y tener presente para no repetir error, pero no para torturarte con culpas porque eso no te deja vivir el ahora. Solo terminas siendo un alma viva en pena. Esquiva eso y busca la “locura” del presente.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Aunque seas del team que no les gusta el gimnasio, sí es importante que le dedique aunque sea unos 30 minutos a tu cuerpo, recuerda que es una máquina que requiere mantenimiento y que si no se le hace el deterioro por el uso constante será mucho más rápido.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No es necesario que estés presente en cada evento al que te invitan, también es válido decir no. A veces simplemente no se desea ir, pero otras hay cosas que lo impiden. Tienes que aprender ser selectiva y esto no te hará mala amiga.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Las reuniones con las amigas siempre son necesarias, no es que deben ser cada semana, pero sí revitalizan el alma y una vez al mes no cae mal para nutrir de buenas energías tu vida. Así que trata de planear mensualmente un encuentro.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No creas todo lo que ves en redes sociales, allí solo se coloca lo que se desea, lo bonito, lo que necesita aprobación, pero en este espacio no hay cabida para la tristeza, los problemas. Así que esas familias perfectas, mujeres estupendas y crianzas positiva sin contratiempo es solo una ilusión.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cada quien tiene un propio ritmo para hacer y concretar sus metas y no que lo no hagas al mismo tiempo que tus amigas o vecinas no quiere decir que estás mal, solo estás yendo a tu paso, que solo tú caminas. No te presiones.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay muchos tipos de amores, así como intensidad, pero los únicos verdaderos, infinitos e indelebles son el de una madre a sus hijos y viceversa, y el de Dios. Los demás tienen fecha de caducidad o de transformación y por esto no dejan de ser bonitos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Nunca es tarde para pedir perdón, en especial si se trata de los hijos, sin importar la edad que tengan. Reconocer los errores te hace más valerosa y un ejemplo a seguir, mas no una persona débil. Pero lo más importante de esto es no repetirlo, sino corregirlos, porque entonces esas disculpas no valen.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Debes aceptar que el compañerismo, familiaridad y los lazos consanguíneos no son métodos para asegurar del pago de ninguna deuda, porque cuando hay dinero de por medio, lo mejor es tener las condiciones claras para no acabar con las relaciones.