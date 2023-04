Horóscopo chino: los números de la suerte cambiarán el 8 y 9 de abril gracias a la ‘Luna rosa’

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Es momento de hacer las cosas con mucha calma, de que se consoliden, que tomen forma antes de pasar a otra etapa, porque de lo contrario todo se vendrá a pique, ya que no tiene una base sólida y habrás perdido tu tiempo. Número de la suerte: 32.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Descubrirás algo en ti que te sorprenderás. Jamás pensaste que no tienes o que eres capaz. Esto será brillante porque cada día te das cuenta cuán fuerte y maravillosa eres. No dejes que nadie te subestime porque eso solo acabaría con tu autoestima. Número de la suerte: 58.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Experimentarás un bajón en tu estado de ánimo, pero no será nada preocupante. El muy probable que esté asociado a tu periodo menstrual o a alguna circunstancia puntual y pasajera. Lo importante que fijes límites y no se apodere de ti. Número de la suerte: 46.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Descubrirás que alguien que dice ser tu amigo, te dirá mentiras, abusará de tu confianza y eso será muy doloroso para ti, y tendrás que pasar por ese duelo y soltar esa relación que tienes porque no vale la pena. Número de la suerte: 12.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Te sentirás afortunada de contar con personas especiales a tu alrededor, que te han hecho más fácil el camino por el que estás transitando. Has aprendido mucho de cada uno y eso es lo importante, además, te sientes muy amada. Número de la suerte: 95.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Hazle caso a los consejos que te dicen personas mayores que están a tu alrededor en relación con tu salud. Ni fuerces el destino. Si debes cancelar un viaje o una salida importate, hazlo, pero chequea tu bienestar. Número de la suerte: 53.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

No trates de ser la mediadora de alguien si hay dinero de por medio porque saldrás con las “tablas en la cabeza” por querer hacer un bien. Mantente a raya y que cada quien resuelva qué es lo que mejor le conviene. Número de la suerte: 03.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Debes estar golpe y cuida con esa persona que te está favoreciendo en estos momentos, porque la conoces bien y sabes que en cualquier momento la tortilla se puede voltear. No confíes ciegamente porque te puede ir mal. Número de la suerte: 86.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te preguntas con frecuencia por qué siempre te siguen un mismo tipo de hombre, pues eso se debe a que siempre das las señales equivocadas. Tienes que analizarte, porque definitivamente debes cambiar si quieres que lleguen personas diferentes a tu vida. Número de la suerte: 24.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Se vienes cambios pequeños, pero con el pasar del tiempo tendrán gran significado porque serán la puerta para que vengan buenas noticias a tus días, para que la fortuna se instale. Solo debes mantener una buena actitud hacia la vida. Número de la suerte: 07.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Los secretos son muy dañinos y pesados para llevarlos sola. Conversa con alguien de tu entera confianza o simplemente con quien te sientas cómoda, pero comparte eso te que no te deja avanzar bien en tu vida. Número de la suerte: 18.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estarás muy sensible y todo lo tomarás a personal, pues no lo veas de esa manera. No todo el mundo hace o dice las cosas para molestar o herirte. Debes mirar desde otra perspectiva para que esto no afecte tu balance. Número de la suerte: 23.