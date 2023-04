Horóscopo chino: los números de la suerte se verán influenciados gracias a la ‘Luna rosa’

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tendrás que reservar un tiempo para que compartas contigo, te arregles, te des cariño porque te has descuidado mucho. No te pongas más excusas, no te engañes. Además, te lo mereces porque trabajas mucho y es para eso. Número de la suerte: 576.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Debe dejar que cada quien tenga su espacio. Esa persona siente que la estás invadiendo y no haya como decírtelo porque piensa que lo tomarás a mal, debido a tu comportamiento. Así es que mejor te analices y sueltes. Número de la suerte: 610.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

De forma espontánea, sin planearlo tú y tu pareja vivirán un momento bastante agradable juntos en la que se disfrutarán fuera de toda la cotidianidad que los rodea: hijos, trabajo, familia y más. Agradece con una plegaria a Dios por este día. Número de la suerte: 384.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Salir con niños ajenos es un gran compromiso que no todos están dispuestos a asumir y tu deberías hacer lo mismo porque puede meterte en serios aprietos. Trata de que sus padres te acompañen, de hacer algo mientras ellos estén presentes. Número de la suerte: 903.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Ayuda a alguien te está realmente en apuros, quizá no te lo pida directamente porque le da vergüenza, pero tu intuición te lo dirá. Hazlo discretamente y verás cómo el universo te premiará por tu loable labor con esas personas . Número de la suerte: 228.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No son buenos momentos para viajar porque se presentarán algunos incovenientes que pueden arruinarte la diversión. Busca hacer algo en casa o en la misma ciudad y no te arrepentirás. Planifica la salida para otro mes. Número de la suerte: 107.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Te falta amor propio porque estás dejando que ese hombre te humille como le da gana solo porque es una persona de poder, pero ese poder debes saber que no es sobre ti y debes decidir si ignorarlo o planteártele de frente de una vez. Número de la suerte: 481.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

No gastes dinero en cosas superflua, que no necesitas porque se avecinan los tiempos de austeridad. Adquiere lo justo, lo necesario y guarda el dinero restante, porque podrá ser tu tabla de salvación en esos días complicados que están cerca. Número de la suerte: 255.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Piensa bien y trata de sacarte eso de la cabeza de que solo los que asisten al psicólogo están locos, pues no, y tú necesitas visitar a uno para que te ayude a sanar esas heridas que tienes de la niñez y que te ayudarán a entenderte mejor. Número de la suerte: 550.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

No permitas que la rabia te robe lo mejor del día. Es compresible que estés molesta por esa situación, pero no te quedes anclada ahí y busca algo que te saque de ahí, como videos cómicos, una buena música o habla con alguien de cualquier otro tema. Número de la suerte: 189.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Estás en peligro de caer en la tentación de un hombre que solo quiere pasar el buen rato y largarse sin importar cuán clavada te hayas quedado por él. Así tienes que abrir un poco más tu perspectiva, analizarlo mejor y despacharlo. Número de la suerte: 532.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No te cierres, habla para que puedan ayudarte, para que te quites ese peso moral que llevas encima y con el que te cuesta andar. Confía en esa mujer que te está tendiendo la mano, ella te dará las herramientas para que te defiendas. Número de la suerte: 427.