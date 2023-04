‘Solo son nuggets y Pepa Pigg”: Es la formula de un influencer para tener hijos y lo tunden

Algunos países están bastantes preocupados porque la tasa de natalidad ha disminuido sustancialmente, lo que generará un gran impacto en unos 30 años años, puesto que su población será mayormente anciana, y de esta manera la fuerza laboral no será tan productiva como actualmente, razón por la cual están tomando acciones para atraer migrantes a cambio de niños. Pero un hombre se volvió viral por cuestionar a los “Child-free” y les dio la fórmula para criarlos.

“Libre de hijos” es la tendencia con la que los millennials se identifica cada vez más y que se viene manifestando desde la década de los 80. Según un reporte que emitió Reuters y fue publicado por el diario colombiano Semana, la natalidad en el mundo está cayendo y América Latina también se está viendo este fenómeno.

El informe del 2021 asevera que para ese año “el 3,4 % de los hogares en México, el 4,5 % en Brasil y el 14 % en los Estados Unidos había optado por una vida sin hijos”. Además, acotó que en Colombia, el panorama es preocupante, porque el censo que realizaron en el 2018 arrojó que “los hogares unipersonales y sin hijos integran el 40 % del total de hogares del país”.

Mientras que en Estados Unidos, un 44% de la personas entre 18 y 49 años que aún no tienen hijos, dudan que se conviertan en padres, de acuerdo con un estadio de Pew Research Center de 2021 que fue publicado por BBC Mundo que realizaron en febrero de este año.

Las razones son variadas, pero Margaret O’Connor, es consejera y psicoterapeuta en Limerick, Irlanda, esta nueva vida sin hijos se debe a que las parejas no encuentran seguro ni sano vivir alquilado, no contar con un trabajo formal y que las atenciones médicas cada vez se hacen más costosas y de pésima calidad. Otros le agregan la violencia que hay en el mundo, así como la contaminación. No ven la Tierra como un lugar digno para traer vida.

La “fórmula” para tener hijos y no morir en el intento

Ante el creciente número de “Child-free”, un hombre le está dando la vuelta al mundo con un video que publicó en su cuenta en Tik Tok en el que da la fórmula perfecta para tener hijos, por lo que recibió críticas, aunque también otros internautas se lo tomaron con mucho humor.

“Yo no sé cómo hay gente que le da miedo tener hijos, wey. es bien fácil: nada más le das sus nuggets de pollo, le compras de vez en cuando un huevito Kinder y les pones Peppa Pig, y ya wey”

De inmediato la caja de comentarios se llenó: “Si existe la reencarnación no quiero ser tu hija, “Simón carnal, la ropa, educación y apoyo emocional que se los de el gobierno”, “😂😂😂😂 Te equivocas, eso es con los sobrinos”, “No es la crianza .... es el gasto que representan además de limitar la libertad”, “No todos los días, pero he de confesar que es un plan de emergencia que si he aplicado”, opinaron los internautas.

Obviamente se trató de una broma que hizo y no se trata de manejar tan superficial el hecho de traer una vida al mundo.