Horóscopo: Estos son los signos que tendrán mala suerte del 4 al 9 de abril

Abril comenzará un tanto pesado para algunos signos del zodiaco, pues tendrán mala suerte y esto se debe a que no han modificado algunas de las conductas que vienen arrastrando desde el 2022. Estos son: Géminis, Cáncer, Libra, Escorpio y Piscis.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te comprometas con nadie para hacer un favor que involucre documentos, papeles, transacciones y más, porque es posible que haya una equivocación, que a la persona no le agrade lo que has hecho y solo te ganarás un problema y no un gracias. Por más que sepas cómo es el procedimiento, deja que cada quien resuelva como pueda, aunque te duela porque no es tu naturaleza, pero no puedes arriesgarte a que te pase lo mismo de nuevo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay un tema con un carro, que te sacará todo el dinero que tienes en tu cuenta, porque lo barato siempre sale caro. Busca a alguien experto, no piensen solo en ahorrar, trata de comprar repuestos de calidad. Siempre ves las cosas más costosas, pero no puedes ves la relación costo-beneficio. Es por esto que la mayoría del tiempo hay fugas en tus finanzas. Además, con frecuencia te quejas de los precios y esto espanta la bonanza.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Las probabilidades de que tengas que trabajar en estos días de descanso son cada vez mayores. Están armando una jugarreta para que seas tú quien tome la guardia, para que no goce con la familia o deba trasnocharse. Tienes que sacar tus garras y defenderte. Prepara también una estrategia por si acaso y busca aliados. Apóyate en tus compañeros más fieles. Pues que si toca trabajar, que resulte equilibrado.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Quizá descubras que hay una persona que te está traicionando, que juega con tu confianza cuando das la espalda. Hazle caso a la intuición. Por ahora resultará doloroso, pero con el tiempo comprenderás que será lo mejor porque el destino se encargará de sacar la basura de tu vida. Llora, grita, pero no reprimas tus sentimientos porque podrían enfermarte. Te darás cuenta porque escucharás una conversación sin querer. El castillo de naipes se caerá. Ten cuidado porque tratarán de victimizarse.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No todo lo que es excelente es bueno. Ten cuidado con las ofertas engañosas, en especial si son por páginas en o redes sociales. Puedes perder no solo dinero, sino también información, hasta tus cuentas. No des click en los enlaces, ni proporciones información personal como identificación, números de tarjeta. Si la propuesta te la hace alguien en persona, pues siempre duda, consulta otras fuentes antes de dar dinero, porque sino llorarás.