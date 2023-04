Horóscopo: Así será la suerte en el amor para los signos de fuego en la primera semana de abril

Esta semana, desde este 4 de abril y hasta el próximo domingo 9, la suerte en el amor será diversa, tanto para las solteras como para las que están comprometidas en una relación cerrada. Los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario son muy apasionados y cuando se enamoran no dudan entregarse por completo, dan todo y esto a veces trae problemas.

Para estos días algunas podrían caen en las artimañas de un hombre conquistador que solo quiere divertirse, mientras que los planes de ella son otros. También que otros amores se blindan y fortalecen en medio de planes en común.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltera: Estás a punto de caer en las garras de un charlatán, que sabe muy bien cómo conquistar, qué palabras usar. No mereces a alguien así solo por salir de la soltería. Eres de las que entrega todo, te apasionas por tus parejas y aquí con él no es. Si quieres pasar el rato, está bien, pero no como para formalizar una relación.

Con pareja: Tu pareja se quejará porque frecuentemente es quien te busca para tener sexo y esto le está cansando. Quieres que tú tomes la iniciativa, que también desea que seas tú quien dé el primer paso, que lo sorprendas. Así que no subestimes esta petición, pues lo hace por la misma confianza que hay entre ustedes. Rectifica y pon de tu parte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Soltera: Un romance iniciará de la forma menos esperada y en el lugar más insólito. Presta atención a las señales del universo, porque te tiene preparado a alguien que te tratará como lo mereces. Conocerás con él otra forma de ser feliz.

Con pareja: Los planes los unirán aún más como pareja y amigos. Esa meta en común que están desarrollando hace que exterioricen esos sentimientos que pocas veces comunican, además se están dando cuenta que tienes muchísimas cosas en común, a pesar del tiempo que se conocen.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Soltera: Una amiga te confiará una gran verdad que te pondrá entre dos personas que aprecias mucho. Callar o hablar será perjudicial para ti y ellos, por lo que lo mejor será que analices bien la situación y elijas el camino menos escabroso en todo esto. Solo ten en cuenta que es posible que quedes como la mala del cuento.

Con pareja: El pasado tienen que dejarlo atrás porque sacarlo en cada discusión no les hace bien. Son heridas sin sanar. Miren qué cosas los hace feliz, cómo pueden ser cada vez mejor. Se aman mucho y eso lo sienten. No dejen que las malas energías se apoderen de ustedes.