Horóscopo: Estos serán los días donde la suerte estará por los cielos antes del 9 de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Serás testigo de una discusión ajena en la que será mejor que guardes distancia porque podrías terminar involucrada y llevar la peor parte. No comentes nada después de que termine porque el ambiente estará muy tenso. Día de la suerte: Viernes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Alguien está muy interesado en ti y será tu momento para que brilles y demuestres todo lo que tienes para dar. Pero no seas tan evidente, usa tu arma de la discreción, que muy bien la sabes usar. Ya verás cómo te dará buenos resultados. Día de la suerte: sábado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Invierte solamente lo necesario para este negocio que estás comenzando. Debes irte con cuidado, porque hay mucho estafador suelto cazando a tontos. Monitorea tu dinero y busca una segunda opinión antes de soltar los pesos. Día de la suerte: viernes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te da temor repetir el pasado, pero eres una mujer guerrera y bastante que has aprendido de tus errores, que el miedo al fracaso no te detenga. Mira lo que tienes, lo que has construido y básate en eso para continuar con gallardía. Día de la suerte: miércoles.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tendrás una noche furtiva con un amante. Están locos de amor, pero no son capaces de cortar las relaciones que ambos mantienen. Lo mejor será que se sinceren en qué es lo que realmente quieren y si tienen futuro como una pareja estable, si no: chao. Día de la suerte: jueves.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Se completa un ciclo con un documento de suma importancia que estás esperando desde hace varios meses. Esto resulta trascendental, no solo para ti, sino también para tu hijo o la persona que más amas. Lo lograste y es hora de replantearse en otros asuntos pendientes. Día de la suerte: martes.

.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes que ahorrar y este será el momento para que empieces, porque tienes que avanzar. Estás estancada, ya que todo el dinero se te está yendo en gastos superfluos y de hormiga. Debes utilizar otras estrategias para obtener ese dinero que necesitas. Día de la suerte: sábado.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Se vienen algunos días de pausa, úsalos para desconectarte de las preocupaciones, de los problemas de los demás, desintoxícate de la realidad y disfruta plenamente. Puedes planificar una salida en bicicleta o algo que te conecta con tu niña interior. Día de la suerte: domingo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Eres una mujer que tiene una capacidad enorme para liderar, así que esta semana en la que no habrá tanto estrés conversa con esas personas que te están haciendo más intensa la jornada. Tus sabias palabras amansarán esas almas. Día de la suerte: miércoles.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

En definitiva, no quieren asumir la responsabilidad que adquirieron contigo, por lo que deberás tener contemplación con esa persona cuando te exija más de la cuenta o necesite un favor. No es que seas mala, es que no eres tonta. Usa tus contactos. Día de la suerte: martes.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La planificación será vital para que puedas tener una mejor idea de cómo llegar a esa meta que tienes entre ceja y ceja desde que inició marzo. Ya el primer trimestre se fue y la fase de ejecución empieza. Todo saldrá muy bien. Día de la suerte: jueves.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Desbordas energía positiva y estás dejando una buena impresión por donde vas, esto hará que se abran puertas para ti y muchas de ellas van directo al éxito. Sigue con estas vibras, aliméntate de ellas y comparte con quienes crees que te hace falta. Día de la suerte: domingo.