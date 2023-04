Horóscopo: Estos son los 5 signos que tendrán la suerte en el amor a millón en abril

Este mes estará lleno de buena noticias para algunas, que encontrarán el amor y el apoyo incondicional de los amigos, mientras que las que permanece en una relación retomarán esa rutina de seducción y pasión, mientras que otras conseguirán su libertad. Las afortunadas son las de Aries, Cáncer, Libra, Escorpio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltera: Sentirás el encanto de un hombre que te seducirá con sus anécdotas, con su forma tan particular en cómo ve el mundo, muy semejante a como lo miras tú. Pero el también quedará hechizado por lo genuina que eres.

Con pareja: Se darán mucho calor, mucho amor porque pese a que están durmiendo en la misma cama se han extrañado, y no porque las cosas estén mal entre ustedes, sino porque la realidad les ha robado su tiempo. Se volverán a conectar como antes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Soltera: Tu estatus no cambiará, pero sí la creencia que tenías sobre lo que significaba estar soltera. Tenías una concepción errónea por experiencias pasadas, pero en esta oportunidad es diferente y te hace sentir bien.

Con pareja: Hay una conversación que estaba pendiente y se hablarán con mucha sinceridad, se volverán a encontrar, porque están un poco perdidos porque la rutina les está pasando factura. Lo importante es que ya están consientes del origen del problema. Es una gran suerte.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Saldrás con alguien muy especial, de esos que no se olvidan. Pensarás que solo se tratará de una salida y ya, pero descubrirás que te quedarás allí prendida de él. Será mutuo. Las mariposas volverán a revolotear en tu estómago.

Con pareja: Por fin las relaciones son la familia de él comenzarán a equilibrarse, ellos ya están comprendiendo que tú eres especial para él y que si eres su felicidad, pues quienes son ellos para arruinarle ese momento que está viviendo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Soltera: Debes sacarte de la mente que las madres solteras no tienen oportunidad en el amor. Lo que has pasado no ha sido fácil, pero eres una mujer muy valiosa y eso el hombre adecuado lo sabrá reconocer y, sobre todo, valorar.

Con pareja: Se inicia un proceso de separación, pero al contrario de lo que muchos pueden pensar de que se trata de algo de mala suerte, ustedes saben que es lo más sano que puede pasar entre ustedes, además lo harán con respeto y de mutuo acuerdo. Los dos se sentirán muchísimo más tranquilos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Soltera: Los amigos serán tu máximo apoyo en estos momentos porque atravesarás una etapa de crisis, sentirás que más allá de la punta de los dedos de tus pies no hay nada más. pero con el pasar del tiempo y con la ayuda de ellos cambiarás eso. Al final del mes sentirás que no era para tanto.

Con pareja: La familia entera recibirá una gran noticia: un nuevo integrante llegará para alegrar cada día de sus vidas. Será el niño más querido y amado porque ha sido anhelado, pese a todo lo que se ha vivido en los últimos meses.