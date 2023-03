Horóscopo: 4 signos del zodiaco que tendrán un cambio de suerte este 30 y 31 de marzo 2023

Este viernes despediremos marzo, pero cerrará con buenas noticias para unos y algunas circunstancias para reflexionar para otras, pero al final se traducen en tiempo que invertirán en su desarrollo. Este 30 y 31 serán cruciales para determinar cómo iniciarán el próximo trimestre, este sábado 1 de abril. Los signos tendrán algunos cambios, para bien o mal, serán los de Aries, Géminis. Cáncer y Libra.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cerrarás marzo con muy buenas energía, porque en el tema del amor todo fluirá muy bien. Es la temporada perfecta para enamorarse, para que te des la oportunidad de conocer a alguien, de experimentar cosas nuevas con ese chico que te gusta, pero con el que hasta ahora no te has atrevido a hacer nada. No dejes de insistir.

Si por el contrario, ya tienes a tu media naranja el romance será muy tierno, conocerás una parte de la personalidad de él que te dejará más enamorada y certificarás que no te equivocaste en elegirlo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Deberás tener mucha fortaleza mental y resistencia para soportar el estrés que te dejarán estos dos días. Tienes que trata de descansar bien, porque el no dormir las horas necesarias y no poner en pausa las preocupaciones al ir a la cama solo conseguirás que esté muy irritable y, por ende, con un humor nada agradable en estos tiempos de mucha carga.

Si es posible pide ayuda, esto no te hará una mujer débil o que no puede, por el contrario, una chica líder que es capaz de delegar y llevar las riendas de donde estás.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Estos dos últimos días harás que algunos se alejen de ti porque tendrás una actitud altiva y con por garbo, haciéndote ver hasta despreciable en ciertas circunstancias. Revisa qué es lo que realmente te está molestando, que te incomoda que está afectando demasiado tu comportamiento con los demás y que no tienen nada que ver en tu asunto.

Esto tienes que remediarlo ya, porque no puedes empezar el siguiente trimestre de una forma tan fea, tan sola y cargada de malas energías.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Serán dos días de victorias, grandes o pequeñas, pero que te dejarán muy contenta y entusiasmada para empezar abril con excelentes ánimos, motivada. Te propondrás metas aún más retadoras porque marzo te terminará de afirmar que cuentas con mucha vitalidad, disciplina y entereza para ponerle pecho a todo lo que venga en el camino.

Trata de emplear la noche de este 31 años en los planes que deseas se ejecutar para los próximos tres meses, qué necesitas, cuánto requieres. Con esa fuerza que tienes ahora las ideas serán claras.