Horóscopo: Venus y Urano en conjunción traen mala suerte para estos signos

Solo dos días nos separan del final del primer trimestre del 2023, que para este jueves 30 de marzo tendrá un conjunción entre dos planetas: Venus y Urano, al encontrarse en la constelación de Aries. Como siempre, Venus tendrá mucho mayor esplendor, por lo que será apreciado a simple vista, mientras que para observar en el firmamento a Urano será necesario de unos binoculares.

A esto se le suma que este día finaliza la alineación de cinco planetas: Mercurio, Venus, Marte Júpiter y Urano. La mezcla de todos estos acontecimientos cósmicos tendrán como resultados algunos días de mala racha para los signos del zodiaco, como: Aries, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu forma de ser servicial te traerá algunos momentos vergonzosos, en los que incluso pudieras perder dinero. Por querer ayudar a alguien muy cercano con algún trámite, pues te equivocarás y esto le generará gastos que no estaban en la cuenta y querrá cobrártelo, ya que le ocasionaste ese error garrafal y ahora tendrá que pagar a otro para que le resuelva, y es posible que salga de tu bolsillo. Así que lo mejor será que de ahora en adelante no te ofrezcas a hacer diligencias a otros.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si no quieres que te llamen la atención, tendrás que salir con suficiente tiempo de tu casa, ya que tendrás un imprevisto en la calle que te hará demorar demasiado, por lo que llegarás tarde a esa reunión de suma importancia que no puedes postergar. Todo lo importante para decir en ahí lo tienes tú y no estarás a tiempo. Quizá hasta te amonesten por semejante episodio por el que harás pasar a los altos ejecutivos con los que trabajas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La soledad, el estar lejos de tu familia, de los seres que amas te está afectando mucho en el plano sentimental y sumergiendo en un peligroso estado anímico que puede llevarte a una depresión. Trata de buscar ayudar, ya que todo esto se une a algunas experiencias que has vivido, que no se acercan a al realidad que pensabas tener. Conversa con alguien de tu confianza. Esta tristeza te está impidiendo ver oportunidades.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estarás en la posición que por mucho tiempo dilataste. Tendrás que decidir entre dos opciones, ambas buenas para ti, pero que ya no puedes continuar llevándolas al mismo tiempo. Será un sacrifio que tendrás que hacer, puesto que ya estabas acostumbrada a esto, pero el panorama ha cambiado y son necesarias algunas transformaciones, en la que una persona saldrá lastimada. Alguien se afectará con cualquiera sea la decisión que tomes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Descubrirás que te usaron para aprovecharse de ti, de tu generosidad. Alguien bastante astuto logrará envolverte y sacarte algo de dinero que tenías destinado para concretar una meta en corto plazo y que ahora se ha esfumado. Te sentirás verdaderamente mal y tu confianza en los demás será quebrada. Así que antes de dar cualquier “préstamo”, investiga, pregunta, busca referencias y no confíes parte de tu futuro a personas que aparentemente tienen buenas intenciones.