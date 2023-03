Horóscopo chino: Lo que debes saber para incrementar tu suerte para los últimos días de marzo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Debes tener más control de tu dinero para que puedas ver cuánto puedes ahorrar y en cuanto tiempo, esto te permitirá también organizarte y establecer plazos para concretar las metas que debes ponerte a lo largo del año.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Que no te dé miedo expresar tus emociones, ya que reprimir todo eso solo hace que las energías negativas se concentren en ti y jamás le veas la cara a la prosperidad. Aprende a soltar todo lo que te hace daño. Si es posible conversa con alguien o escríbelo, pero no te queden con eso.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Debes alimentar la motivación, activar la musa para que puedas ser un poco más productiva, ya que de esta forma estás atrayendo todo lo positivo. La creatividad siempre hay que estimularla y para eso tienes que empujar los límites y salir de la zona de confort.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Estás tan enfocada en tu mar de responsabilidades que abandonaste por completo a tu niña interior. Escúchala, diviértete, apóyate en las redes sociales, busca video de humor, ve al cine, vive es la única manera de que la bonanza te sonría de nuevo.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

A veces te pasas de prepotente y proyectas una imagen de que te sientes más que los demás, y esto está impidiendo que avances en materia laboral. Analiza esto de ti y a lo que descubras qué lo detona, pues empezarás a experimentar que comienzas subir en tu empleo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Defiende con todos los argumentos que tengas esa estupenda ideas que tienes, porque van a querer quitártela o simplemente anularla porque afecta los intereses de algunos. Lucha hasta el final y si ves que no te toman en cuenta, pues busca otras ventanas donde puedas proyectarlas.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Cuida mucho tu salud, de nada sirve que tengas un excelente trabajo, gente que te ama a tu lado, dinero en tu cuenta si no tienes el bienestar para disfrutarlo. Trata de hacerte un chequeo general, en especial en tu área genital.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Debes fijar límites al momento de gastar, ser fiel a esto para que no estés desesperada a final de quinca o mes porque el dinero no te alcanza. Anota todo lo que sale de tu cuenta, hasta el consumo más superfluo y allí verás en qué realmente se van todas tus finanzas, llevándose con esa tu suerte.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estás quedando relegada en tu trabajo. Hay mucha competencia, y joven, que está acaparando la atención con sus ideas innovadoras, por lo que tendrás que empezar a validar todas esas expectativas que al inicio tus jefes tenían contigo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Estás asfixiando a tu pareja con tus celos enfermizos, casi rayando en la toxicidad. La inseguridad que tienes la estás volcando en tu novio o esposo y solo están matando poco a poco el romance. Debes trabajar esto si realmente deseas tener suerte en el amor.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Necesitas invertirte dinero. Estás muy descuidada y esto no es bueno, ya que no eres así. Arréglate, no veas como un gasto ir a salón de belleza a que te arreglen las uñas, te pinten el cabello o hagan algún arreglo. Trabajas para ti y no mereces estar así.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

¿Hasta cuándo vas a gastar lo que ni tienes? Deja de hacer préstamos o crédito para gastarlos en productos o servicios que no te generan nada de dinero. Esto solo te trae preocupación y atraso. Si haces esto, procura que sea en algo que dé ingresos y solo se pueda pagar.