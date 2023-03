Horóscopo: consulta el amuleto que te dará suerte antes de que acabe marzo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Destacarás en los compromisos que tienes para estos días y eso será debido a tu gran motivación, tu entusiasmo y optimismo, que además lleva un poco de buena energías hacia los demás Por lo tanto, atraerás grandes beneficios para ti y para quienes amas. Amuleto: Ojo turco.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Algunas bromas serán malinterpretadas y tocarás algunos puntos bastante susceptibles para esas personas, que posible se ofendan. Así que tendrás que moderarte para que pasar de largo y no experimentar un momento amargo. Amuleto: Incienso de bergamota.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No te das cuenta, pero la realidad te dará una bofetada para que entiendas que estas sobreprotegiendo a esa persona que adoras. En vez de hacerle un bien, pues lo estás perjudicando porque impides a que se desenvuelva y resuelva por ella misma. Amuleto: Mano de Fátima.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tu carácter suave y dulce permitirá que situaciones tensas desaparezcan o alguien cercano subsane algún problema, pues servirás de mediadora. Tú siempre tienes las palabras adecuada para lograr que todo se solucione sin altercados. Amuleto: Gnomos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Se te presentarán retos importantes que pondrán a prueba tu capacidad de gestión, de resolución de problemas y comunicación. De esto depende que asciendas o no, así que tendrás que destacarte para que ese gran premio pueda ser tuyo. Amuleto: Pirámides.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tus días serán tranquilos, sin mucha novedad, pero sí recibirás algunas críticas constructivas que te permitirán mejorar el desempeño que has tenido hasta ahora. También será necesario que sueltes esas viejas prácticas que tenías y que ya no funcionan en lo que haces. Amuleto: Espigas de trigo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estás viviendo un nivel de estrés muy grande que puede atentar en contra de tu salud, así que tendrás que bajarle la intensidad a cómo te tomas los problemas, porque te está perjudicando. Delega, toma decisiones drásticas, pero piensa en ti primero. Amuleto: Las llaves.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tus habilidades intelectuales están a tu mano porque la alineación de los planetas más la conjunción de la Luna y Marte te estarán dando las herramientas para que puedas solventar todo lo que se te presente en tu camino en lo que resta de mes. Amuleto: Flores de lavanda.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El mal humor te gobernará, todo te molestará y pagarás tu rabias con quienes menos debes, ocasionando bastante incomodidad en el entorno, por lo que correrás el riesgo de que origines conflictos con tus seres más cercanos. Amuleto: elefante con trompa hacia arriba.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Verás oportunidades para hacer negocios donde otros están viendo problemas. Trata de arriesgarte, de lanzarte y probar tu suerte porque realmente el panorama que estás observando en bastante prometedor y no puedes dejarlo pasar. Amuleto: Tres palos de canela.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás que hacer tantas cosas que desearás que el día tenga más horas, pero la clave estará en a jerarquización de las actividades, así depurarás y podrás rendir en todas y tu desempeño no mermará. También aprende a decir no. No te puedes saturar más. Amuleto: Penca de sábila o aloe vera.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La inseguridad se apoderará de ti y no sabrás sobre cuáles opciones que decidir porque tienes temor de equivocarte, ya que eres la responsable. Solo debes hacerle caso a tu intuición, será tu gran día al momento de elegir. Amuleto: Ramas de albahaca.