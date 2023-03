Horóscopo: Conoce el ranking de los signos menos compatibles en el amor

Los signos menos compatibles en el amor Horóscopo: conoce los signos que no se pueden amar. (Rodnae Productions)

Muchas veces las relaciones amorosas comienzan con una gran amistad, en la que se llevan estupendamente bien, pero las cosas se tornan bastante complicadas cuando esos sentimientos cambian para dar paso al romance, y esto se debe básicamente porque en el amor sus signos son como el aceite y el agua.

Hoy te presentamos cuáles son estos signos que es muy probable que su relación esté destinada al fracaso a corto o largo plazo.

Aries y Piscis

Como amigos, la relación funciona perfectamente. Son grandes aliados, se ayudan en especial en el tema material, pero cuando se trata de amor son como dinamita pura. Son excesivamente explosivos. Ambos tienen personalidades completamente opuestas. Piscis es muy sensible e intuitivo, que contrasta con el impulsivo Aries, además que la seguridad de este último lo intimida y no permite que saque todo lo que tiene para dar.

Tauro y Leo

Según sus ascendentes, la relación entre ellos puede ser enrolladas y conflictiva. Pudieran llevarse medianamente bien en algunos puntos, pero el equilibrio y la paz que buscan con ayuda del otro no lo consiguen. Leo puede poner a prueba la paciencia de Tauro, mientras que Tauro es capaz de borrarle la sonrisa a Leo con su testarudez.

Géminis y Capricornio

A Géminis le atrae la personalidad compleja de Capricornio, pero odia lo ermitaño y poco social que puede llegar a ser Capricornio, ya que es todo lo opuesto a lo que ellos son. A Capricornio le fascina esa libertad que tiende Géminis y lo brillante que puede llegar a ser, pero le aturde su sentimentalismo y la constante ganas de divertirse, salir y estar con la naturaleza.

Cáncer y Sagitario

Es bastante raro conseguir una pareja estable y duradera entre Cáncer y Sagitario, porque Cáncer no tolera que lo critiquen, le cuestionen o lleven la contraria, algo que le encanta ser a Sagitario, pues es directo para decir las cosas que piensa. Aquí es donde empiezan los problemas y, por puesto, salen a flote las verdades hirientes y chocantes.

Virgo y Libra

Estos dos signos son completamente opuestos, por esos chocan constantemente. Mientras que Virgo comienza a criticar, a Libra no le gusta ni juzgar n que lo juzguen y ahí comienzan los problemas amorosos. Además que las nacidas en la constelación de Libra son capaces de aceptar cualquier punto de vista, pero los Virgo no, y a ese se le suman que son altamente exigentes.

Escorpio y Acuario

A la nacidas en Acuario les cuesta confiar en el otro, razón por la que siente tienen una coraza para que nadie la traspase, porque no le desea mostrar a todo el mundo lo sensible y vulnerable que es. Pero, entonces, llega Escorpio y no puede romper esa barrera, lo que le dificulta establecer una conexión y entender qué pasa en el corazón de Acuario.