Mexicana se vuelve viral tras reclamarle a extranjera que hable español “o regrésate a tu país”

La historia ocurrió en la ciudad de Condesa, Ciudad de México, cuando una estadounidense paseaba a su perro y una mexicana observó que lo llevaba sin la correa puesta y le reclamó.

La mexicana al hacer el reclamo grabó todo lo sucedido y lo subió a la red social TikTok, el cual se hizo viral generando un debate sobre discriminación y hacer cumplir las leyes.

Según las imágenes del clip, la mexicana le explicó a la estadounidense que por ley ella debía traer a sus perros con correa, pero la mujer dijo que no entendía, por lo que la mexicana empezó a hablarle en inglés.

“¡Tienes que ponerle la correa!”, le gritó la mexicana en inglés a la estadounidense. La mujer se molestó y empezó a gritar en medio de la vía pública, arremetiendo en contra de la mexicana.

¿Discriminación o no?

Entre gritos, la estadounidense le dijo a la mexicana que no necesitaba que le dijera lo que debía hacer. Que solo sus perros harían sus necesidades, ella limpiaría y, posteriormente, se iría del lugar, reseñó Canal 44.

“¡No me digas que tengo dos correas para mis perros! ¡Van a ir al baño ahora mismo y luego me voy a limpiar y me voy a ir!”, exclamó la estadounidense.

La mexicana enojada, mencionó en su video que la mujer no la dejaba hablar, por lo que no tuvo más remedio que decirle que “Si tú estás en México, tú debes hablar español, o regrésate a tu país”.

La situación ocurrida, generó un debate entre quienes apoyaron el reclamo de la mexicana y quienes consideraron que se trató de un acto de discriminación contra la estadounidense. “A mí me pareció una discriminación brutal hacia la extranjera”, dijo uno de los usuarios.

“Que satisfacción decirles que hablen en español, qué nervios ojalá me toque pronto”, “Como vivo en USA y he visto a mucho gringo decir lo mismo a mis paisanos, no me parece divertido, pero pues cada quien”, comentaron algunos seguidores.

La mexicana finalizó el video, asegurando que en la colonia Condesa las autoridades protegen mucho a los estadounidenses.