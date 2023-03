Horóscopo: usa estos números y cambia tu suerte antes del 26 de marzo 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Un hecho irrelevante en un principio se tornará en el punto de inicio de una discusión acalorada dentro de tu ámbito laboral que pudiera traer serias consecuencias, porque es posible que se digan cosas sin pensar. Habrá azuzadores que querrá aprovecharse. Número de la suerte: 22.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No pierdas el tiempo demostrándole algo a alguien que no tiene ni la más mínima intención de prestarte atención, porque no desea cambiar su percepción. Cree que estás equivocada y allí gastarás todas tus energías. Déjalo pasar. Número de la suerte: 19.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tendrás la hermosa oportunidad de ayudar a una persona que realmente lo necesita. Sin pensarlo le darás un día excelente, feliz y llenó de esperanza. Llegarás en el momento indicado y esto te llenará de satisfacción y sería genial que lo repitas y hagas costumbre. Número de la suerte: 08.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tienes un gran poder de persuasión, lo que dará la ventaja para que consigas algunas metas mucho más rápido que tus otros compañeros. Por supuesto que te harás notar, estás haciendo bulla con tus buenas acciones y te recompensarán. Número de la suerte: 29.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estás conscientes de que estás con esa persona porque te divierte y pasan un buen rato juntas, pero estás clara que no deseas nada serio, algo que parece que la otra parte no lo tiene muy bien definido o está esperanzada en que cambies a su favor. Número de la suerte: 56.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Probarás que tienes sólidos valores, cuando te hagan una propuesta bastante deshonesta, pues eres la traba en su camino. No te dejes amedrentar, pues la situación podría tornarse un poco hostil, ya que usará todas sus artimaña para hacer cambiar de opinión. Número de la suerte: 77.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El orgullo no te llevará a ningún lado, así lo mejor será que admitas que has hecho algunas cosas mal, que tienes cierto grado de responsabilidad. Esto no te hace mala persona, pero de continuar con esa conducta alejará de las personas. Número de la suerte: 84.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay una persona que te quiere con ella, pero no de forma seria, mas le dan celos cuando tú tratas de hacer tu vida. Esto está frenando las oportunidades para que puedas continuar y tener algo mucho más sólido y franco, como lo que necesitas. Número de la suerte: 95.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Necesitas más diversión en tu vida. Hay mucho estrés y ansiedad, recuerda que para reír no necesitas gastar dinero, hay muchas opciones por la que puedes apelar, y mejor si lo haces acompañadas por tu familia, tu núcleo de amor. Número de la suerte: 37.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Ten cuidado al pedir prestado dinero, porque los intereses pudieran resultar un gran dolor de cabeza y tormento que incrementará tus preocupaciones y le harán un hueco a tus finanzas. Pregunta muy bien todas las condiciones del préstamo. Número de la suerte: 62.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Quieres experimentar cosas nuevas, pero te aterra equivocarte, que no al final no te gusten, pero nada de esto lo sabrás si te quedas en el mismo sitio. Tienes dos opciones: intentar y descubrir, o desistir sin remordimiento de esta idea. Número de la suerte: 43.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Presta atención a tu alimentación porque puede afecta el bienestar de tu aparato reproductor. No abuses de los carbohidratos y azúcares y opta por consumir más probióticos, así nada en tu cuerpo se alterará y estarás tranquila. Número de la suerte: 11.