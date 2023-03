Horóscopo: Atrae la fortuna el 22, 23 y 24 de marzo con estos colores

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No intentes coquetear con alguien si estás comprometida porque te meterás en tremendo lío. En cambio, analiza el por qué quieres hacer esto, ya que es probable que tu relación no esté en los mejores momentos y deban conversar para retomar el amor. Color de la suerte: rojo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Llegará el momento de que tomes decisiones drásticas que podrán dolerte, pero lo más importante es que te traerán paz y comenzarán un ciclo nuevo en el que muchas cosas buenas llegarán a ti como una lluvia de bendiciones que te limpiarán todas las lágrimas. Color de la suerte: Morado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

En estos días hay un evento muy especial que proyectará tu imagen personal, te dará mucho impulso y es posible que consigas trabajo o des un paso muy importante dentro de la empresa para la que trabajas o tienes. Sin duda será trascendental. Color de la suerte: Azul.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Estás gastando tu tiempo en pensar mucho en el futuro y desperdicias los minutos valiosos que realmente tienes ahora ocasionando que pierdas las oportunidades que te pasan frente a tu nariz. Presta más atención y actúa ahora. Color de la suerte: verde manzana.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Terminarás la semana con una racha muy productiva y que te dejará satisfecha. Lo mejor de todo es que aprendiste a cómo sacarle provecho a la situación para incrementar las ventas, atraer clientes y concretar contratos. Color de la suerte: lila.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Pondrán aprueba tu tolerancia y sería bueno que la pases porque de eso depende que puedan o no darte una oportunidad para que demuestres todo el talento que tienes y que quieres explotar porque estás consciente de que lo puedes monetizar. Color de la suerte: Azul petróleo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es posible que te de un ataque de celos porque estás viendo una situación que no te resulta para nada compatible con la confianza. T sentirás burlada y esto puede desatar todos los demonios que tienes adentro, así que conserva al cordura. Color de la suerte: anaranjado.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Agradecerás por todo lo que tienes y hasta donde has llegado. Esto lo harás porque serás testigo de una situación que te hará sentir que estás en una posición privilegiada y aún así pasas los días quejándote. Recibirás una gran lección. Color de la suerte: negro.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Quizás te puedes desanimar porque las cosas no están saliendo como deseas, pero es que aún no es el momento. Ahora no lo entiendes, pero más adelante entenderás el por qué ocurren así y que es lo mejor. Tu estado anímico cambiará para mejor. Conserva las esperanzas. Color de la suerte: salmón.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si tienes pensado hacer algún cambio, pues frénalo porque estos tres días no serán los mejores. Estarán llenos de muchas malas vibras a tu alrededor y esto pudiera alterar cualquier cosa buena que desees concretar. Espera hasta la semana que viene. Color de la suerte: plateado.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las confesiones de un amigo te harán sentir un poco incómoda porque no encontrarás la forma de consolarlo o corresponderle. Sin embargo, solo escucha con atención y deja que sea el tiempo el que tome el control de todo. Color de la suerte: amarillo mostaza.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te extralimitarás al reprocharle a alguien sobre su opinión, olvidando que hay libertad de expresión y que no todo el mundo debe estar de acuerdo con lo que piensas y sientes. Recuerda que cada quien emite sus juicios desde sus experiencias. Color de la suerte: marrón.