“Vocación y humanidad”: profesor universitario se gana aplausos tras cuidar a hijo de alumna y revisarle sus dibujos

Muchos profesores se ganan el cariño y respeto de todos sus alumnos por su dedicación, manera de enseñar y su calidad humana. Una joven, estudiante de Derecho, dio las gracias a su tutor por dejarle ver clases con su hijo pequeño. El conmovedor gesto fue halagado por los internautas y se volvió viral.

El gesto del profesor universitario se volvió viral en TikTok

La usuaria de TikTok (@adarely_po) publicó un video donde muestra como el docente universitario calificó el dibujo de su bebé en el mismo salón de clases. La joven agradeció al maestro por dejarla ingresar con su hijo, pues no tenía con quien dejarlo.

En el video viral se puede ver al pequeño mostrándole el dibujo al profesor, mientras que este último le da consejos para su “arte”. El tierno gesto revolucionó las redes sociales con miles de comentarios positivos.

Las imágenes, publicadas días atrás, fueron una bomba explosiva de amor en la red social china volviéndose virales en pocas horas. El video cuenta con más de 29 millones de reproducciones. De igual forma, tiene alrededor de 19 mil comentarios y más de 5 millones de me gustas.

Miles de internautas comentaron el video con experiencias similares que vivieron para lograr convertirse en profesionales de la universidad, además de señalar la “vocación y humanidad” del profesor.

La joven se llevó a su bebé a clases porque no tenía quien lo cuidara

“Es admirable lo que este profesor hace”, “Mi hijito también me acompañaba a la universidad y no hay mejor satisfacción que te vean culminar la carrera”, “Yo tengo un profesor que de broma hace preguntas que no sabemos responder, y al hijo de una compañera siempre le da la respuesta para que él conteste”, “Tu bebé está aprendiendo Derecho y la mía Medicina”, “Se merece el mundo entero este profesor”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Días después, la propia estudiante compartió otro video mostrándose sorprendida por el alcance que tuvo sus imágenes.