Horóscopo: Sácale provecho y usa estos números en la primera semana de la primavera

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás que aumentar tu seguridad personal porque hay alguien te que te puede estar acechando y tú aún no te has dado cuenta. Tendrás que verificar muy bien a quienes tienes de amigos en tus redes sociales y trata de no publicar todo lo que haces. Número de la suerte: 87.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es el momento para que expandas tus círculo social, que trates de conocer nuevas personas que el aporten a tu vida y te dejen buenas enseñanzas. Te da un poco de temor, pero tienes que salir de la burbuja en la que te encuentras. Número de la suerte: 42.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tendrás que ser más tolerante, en especial con los niños, porque últimamente hay un pequeño que te saca de tus casillas con suma facilidad y esto puede dañar un poco la relación que tienes con él. Además. solo habla de ti y cómo no has podido canalizar la frustración. Número de la suerte: 09.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si tienes un proyecto o idea en mente es hora que empieces a materializar, aunque sea paso a paso, ya no puedes dejarla en tu mente esperando por un “momento perfecto” porque se te pasará el tres de las oportunidades. Número de la suerte: 28.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El desamor está presente tu vida. Si estás con una pareja, analiza si realmente vale el tiempo quedarte ahí, donde la costumbre es íntima amiga de ustedes. Si eres soltera, pues tendrás un amor no correspondido y tendrás que aterrizar. Número de la suerte: 61.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No pierdas la fe, todo se concretará, pero deberás tener un poquito más de paciencia, confiar en ti y en lo que puedes hacer. Ora con mucha fuerza a Dios y el universo para que tus plegarias sean escuchadas y algunas puedan cambiar para bien tu hogar. Número de la suerte: 54.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes que empezar a modificar esos patrones de consumo. Siempre le estás echando la culpa a la situación del país como el principal causante de que no puedas comprar las cosas que te urgen, pero realmente es que estás gastando dinero de más. Número de la suerte: 02.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Deberás ser muy prudente con lo que dices y a quién se lo cuentas, porque esto te podría meter en problemas o traer un enredo porque esa persona lo malinterpretará. Esto es sobre todo en el plano laboral. Fíjate cómo comunicas lo que piensas. Número de la suerte: 19.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La pereza se está apoderando de ti. Cada vez tienes ganas de hacer las cosas, por lo que terminas posponiéndolas y al final no lo haces o lo concretas a medias. Trata de acostarte más temprano y si es posible hacer siestas cortas para desterrar las ociosidad. Número de la suerte: 35.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes que hacerte la sorda ante los comentarios que comenzarán a circular acerca de ti. Estos buscas desestabilizarte, minimizarte y sobre todo dañar tu reputación, pero la mejor forma de combatir esto es con el ejemplo. Tus actos serán tus defensores. Número de la suerte: 23.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tú no lo ves, pero, a veces, tiendes a exagerar el amor propio, al punto de que rayas en lo narciso. Ten cuidado porque puedes rebasar los límites y quedarte ahí. Es importante siempre estar en el primer lugar de tu vida, pero hay momentos en los que te conviertes en egoísta. Número de la suerte: 60.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Esta semana será muy productiva en cuando al trabajo se refiere. Estarás mucho más organizada y los tiempos te rendirán para que puedas compartir el tiempo de calidad con tu familia y amigos, que tanto te reclaman tu ausencia. Número de la suerte: 15.