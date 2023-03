Horóscopo: los días de la suerte que tendrán los signos para tercera semana de marzo 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que analizar si realmente si esa persona que está a tu lado es la que te mereces o te merece a ti, debes reflexionar sobre este aspecto para que pueda continuar. En las buenas relaciones, ya sea de pareja, familia o amigos, el sufrimiento nunca es normal. Día de la suerte: miércoles.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás una semana muy productiva, llena de satisfacciones porque podrás concretar algunas estas en cuanto a finanzas o de trabajo. Son micros éxitos que al acumularse traerán grandes aportes para ti y para el lugar en el que estás. Día de la suerte: viernes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te darás cuenta que alguien que está muy cerca de ti es muy pícara y deshonesta con los demás y que más de una vez te ha usado para sus actos. Así que tendrás dos opciones: alejarte o dejar que todo siga su rumbo y posiblemente te metan en el mismo saco. Día de la suerte: lunes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Necesitas con urgencia un cariño hacia tu aspecto, tu cuerpo te lo pide a gritos, Aprovecha y toma una ducha con sales marinas, acicálate bien, perfúmate, refleja en ti cuánto te amas, Veras que sentirás un más liviana de energías. Día de la suerte: miércoles.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estás desperdiciando mucho el tiempo en situaciones poco importantes, te distraes con facilidad y por lo tanto tu foco se ve afectado. Tienes que ver con mucho cuidado este tema porque te resta productividad también. Organízate mejor. Día de la suerte: lunes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu familia está cansada de que los tengas en un segundo plano por temas labores o de negocios. Ellos comprenden que estás tratando de buscar el sustento, pero no al punto de descuidarlo. Están pasando cosas frente a tu cara de las que no te has dado cuenta. Día de la suerte: sábado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Los errores que está cometiendo una colega, una compañera que están afectando y ya no hayas cómo manifestarle tu descontento, así que esta semana tendrás que cambiar la táctica y ser más directa, pero sin caer en discusiones. Apela por la diplomacia. Día de la suerte: martes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu semana no tendrá mayores cambios, ni sorpresas, pero si es bueno que aproveches estos días para que pienses en todo lo que has hecho y agradezcas por lo afortunada que eres al tener lo que otros a diario le suplican a Dios. Día de la suerte: martes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Será una sema en la que estarás a prueba porque tu rutina cambiará, tendrás que organizarte de nuevo, estimar los tiempos, tendrá mayores responsabilidades y cumplir con ellas te generará mucho estrés, porque además no debes descuidar lo que ya tienes seguro. Día de la suerte: domingo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Esta semana es probable que caigas en una tentación que después te matará del remordimiento y te llevará a una diatriba porque no sabrás qué hacer, ya que ambas situaciones te hacen sentir plenas, pero no puedes tenerlas juntas sin causar problema. Día de la suerte: sábado.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Conocerás a personas que están lo mismo que tú, que tienen los mismos intereses y harán conexión de inmediato, por fin te sentirás incluida, que te comprenden. Esto será un punto de satisfacción porque tendrán personas que te comprenderán. Día de la suerte: jueves.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Alguien te sacará de tus casillas con su comportamiento inerte, te mata lentamente que debas pedir que se hagan las cosas, ya que no hay iniciativa propia por parte de los involucrados. Tendrás que analizar si realmente vale la pena seguir haciéndole frente. Día de la suerte: lunes.