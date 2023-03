Horóscopo chino: la lección que deberán aprender los signos el 10 y 11 de marzo 2023

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

No importa cuánto tiempo pase, lo que en este mundo se hace, aquí mismo se paga, por tal razón te enterarás que esa persona que tanto daño te hizo, pues ahora cargará con el mismo karma y hasta multiplicado porque no tiene red de apoyo que la ayude.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Hablar siempre es mejor antes que suponer. Si tienes muchas cosas en mente, la solución más idónea es que te sientes a conversar con esa persona y le preguntes directamente y sin rodeos. Esto te quitará un gran peso de encima.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Si tienes pareja busca siempre un espacio para divertirse, un momento que sea solo de ustedes, aunque tengan familia y otras responsabilidades. Si estás soltera, aplica lo mismo, no dejes de sonreír, apóyate en amigos y familiares.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Las mejores cosas y planes siempre es mejor mantenerlos en secreto hasta que se concreten, porque aunque hay muchas personas que se alegrarían con tu éxito hay otras tantas que les molesta tu brillo y por eso sus malas vibras terminan por estropear.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Hay momentos en la vida en los que es mejor no ser insistentes o llevarle la contraria al destino, pues puedes terminar cometiendo un gran error, que pagarías con dolor o dinero. Así que cuando notes que todo parece ir en tu contra, pues deja que fluya y no te resistas.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Nadie te va a valorar si tú misma no te das el puesto que te mereces. Tienes que fijar posición, alzar tu voz y poner límites, y alguien se molesta por esto, pues ese es el abusador que no le gusta que le digan hasta aquí. Date amor y respétate.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

El perdón nunca llega tarde, así que si crees que cometiste un error, pues admítelo y ofrece disculpa a esa persona, pero si tú eres la afectada, no te cierres cuando esa persona te pida o quiera tu perdón. Solo tómate tu tiempo, ya que también soltarás todo eso que llevas por dentro.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Siempre debes tratar de ponerte en los zapatos de los demás, esto te cuesta un poco a veces. Practica esto con frecuencia y verás que tendrás muy buenos resultados. Te sentirás mejor contigo y también tu visión ante las situaciones será más amplia.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No existe falta de tiempo, sino de interés. Quien realmente desea algo, hace cualquier cosa y busca tiempo para manifestar sus sentimiento o expresar lo que desea. Pero no puedes seguir excusando a quien siempre tiene una excusa perfecta para evadir.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Todo mal momento, por muy serio y complejo que resulte, siempre tiene y deja una enseñanza, pero está en ti descifrarla en medio del caos en el que te encuentras. Eso es lo que hace que unas personas sean más sabias que otras.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La justicia no siempre es justa, esta debe ser que cada quien reciba lo que merece según sus actos, méritos y comportamientos, pero a veces las normas no están hechas para favorecer precisamente bajo estos parámetros. Ante esto, lo mejor es no jugar contra la marea y seguir el camino.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

La humildad no solo se trata de aceptar tus debilidades, sino también de aportar a otros, por ejemplo de compartir tus conocimientos con los demás sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción de saber que otros también tendrán el poder del saber como lo tienes tú.