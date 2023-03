Horóscopo: 5 signos tendrán un golpe de suerte durante el segundo fin de semana de marzo 2023

Son dos días muy buenos para el amor, la oportunidad y conocer nuevas personas, todo esto enriquecerá el espíritu de las mujeres nacidas en el horóscopo bajo los signos de Géminis. Leo, Libra, Sagitario y Acuario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Serán dos días estupendos para el amor porque podrás disfrutar de la tranquilidad, de la soledad, de la complicidad, lo que permitirá afianzar más el sentimiento que se sienten. Hablarán sobre temas realmente importantes y trascendentales para ustedes porque siente que están en otro nivel. Ese amor está cambiando para mejor y cada día que transcurre se fortalece mucho más.

Habrá proyectos juntos, a largo plazo, con el que se sentirán muy cómodos. Pero si tu corazón está libre, pues esto será por poco tiempo, porque este fin de semana promete ser muy intenso en cuanto al corazón, por lo que es posible que conozcas a alguien que te fascinará al instante.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes que dejar salir todo ese talento que tienes reprimido por vergüenza, porque estás convencida de que no tienes un gran potencial, pero todo es solo una falacia que te inventaste porque te mata el miedo al fracaso. Lo peor que puede pasar es que no le guste a alguien, pero entonces encontrarás una mejor manera de hacerlo y descubrirás que esa no es la vía para llegar a otras personas.

Estos días son los mejores para que dejes los miedos atrás, porque hay una persona que puede darte el empujón que necesitas para triunfar con ese gran conocimiento que tienes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Alguien pensará en ti para ofrecerte una excelente oportunidad de negocio o de trabajo, algo que realmente mereces, pero debes estar atenta a tu celular porque todo empezará por una llamada o un mensaje a tus redes sociales. No debes descuidar estos medios de comunicación.

Trata de pensar qué negocio te gustaría iniciar, cómo lo harías, y también prepara un buen CV que recopile todas tus habilidades duras y blandas y seas todas una capa para quien lo vaya a leer.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Este fin de semana es propicio para que te acerques hacia la meditación, el yoga o el tai chi que te permitan equilibrar tus energías, tus pensamientos para que tengas la paz que estás buscando desde hace rato. Puedes empezar por buscar lugares donde lo practican, acercarte a estos espacios y ver cómo es el proceso.

Regálate ese tiempo de calidad. Esto hará que reflexiones a diario de las cosas que haces y dejas de hacer y, por supuesto, te expandirá la visión que tienes del mundo. Además de te que te podrás codear con personas que estarán en la misma onda que tú.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Llegó el momento de que te integres al grupo, de que conozcas más para que empieces a ser parte de la “familia”. Solo falta que pongas un poco de tu parte, que realmente desees conoce qué hacen, qué los divierte, qué opinan sobre ciertos temas. Esto romperá el hielo entre ustedes.

No tengas miedo a que te rechacen, porque son ellos quienes no saben cómo integrarte. Así has que todo resulte mucho más fácil. Este 11 y 12 son días magníficos para iniciar este maravilloso proceso de conocer a otros.