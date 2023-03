Inaudito: Salió de paseo con su esposa y la olvidó en pleno camino, recorrió 150 km sin ella

Lo planearon todo. Serían las mejores vacaciones que tendría una pareja en Tailandia para disfrutarse de un tiempo juntos, pero nada salió como esperaban. Ellos emprendieron el viaje hacia Maha Sarakham desde Bangkok, pero un detalle impidió que ambos disfrutaran del merecido descanso. El hombre olvidó a su esposa en medio del camino cuando hicieron una parada.

El hecho ocurrido en enero del 2023, pero que se hizo viral recientemente. De acuerdo con el diario India Times, Boontom Chaimon, de 55 años, inició su viaje junto a su pareja Amnuay. Ellos regresaban de la capital tailandesa, donde habían compartido con familiares y amigos las fiestas decembrinas. Como el camino era muy largo, pararon para orinar en medio de la soledad del camino.

Ella le había pedido en varias oportunidades que al ver una estación de servicio, que se detuviera para ir al baño, pero Chaimon no lo hizo. Ellos siguieron recorriendo en el camino hasta que no soportaron más y tuvieron que detenerse a las 3:00 de la madrugada, con todo oscuro, salvo la luz de su auto que iluminaba parte del trayecto.

De acuerdo con el diario, el hombre no notó que la mujer también salió a orinar, por lo que una vez que él terminó de miccionar, se metió al carro y echó a andar. Ella se quedó parada en medio de la nada, atónita al ver que su pareja no echaba reversa para buscarla. Gritó pero él no la escuchó.

Él tampoco notó que iba solo, por lo que continuó manejando. Así, sin extrañar el silencio del momento recorrió 150 kilómetros. Mientras tanto, Amnuay caminó asustada en la oscuridad hasta que luego de dos horas llegó a un pequeño pueblo.

Una vez que llegó a Kabin Buri, ubicado a 20 kilómetros de donde la dejó su esposo, y llamó a la policía para contarle la historia y a las 8:00 de la mañana fue que pudieron establecer contacto con su marido, quien fue en ese momento que notó que su esposa había quedado 159 kilómetros atrás.

Horas más tarde la pareja se reencontró. Los vecinos del lugar no daban crédito a la historia y estaba ansiosos por ver la reacción de ambos al verse de nuevo. Esperaban que fuera visceral, gritos y discusión, pero fue todo lo contrario: conversaron y siguieron su camino.

Boontom y Amnuay tiene 27 años de casados. En las redes sociales, algunos internautas lo vieron como algo cómico, mientras que otros repudiaron el hecho y cuestionaron duramente que era imposible que el hombre no notara que su esposa no lo acompañaba.

“Ese hombre lo que quiso fue deshacerse de su mujer”, “Si no lo llama la policía, llega a su casa sin su esposa y no se da cuenta”, “Esto tienen otro trasfondo”, comentaron los usuarios en los distintos portales que replicaron la información que se hizo viral.