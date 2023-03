Horóscopo: estos signos serán los afectados por la Luna Gusano este 8, 9 y 10 de marzo 2023

Serán tres días intensos que vivirán cinco signos del zodiaco por la nueva fase de nuestro satélite, que alcanza la luna llena, que también se conoce como la luna de gusano porque para estas fechas, con el ocaso del invierno, los gusanos comenzaban a salir de la tierra y sus escondites para darle la bienvenida a la primavera. Este periodo traerá conflictos para los signos de Aries, Géminis, Leo y Virgo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Los problemas de la pareja serán por todo y nada. No hay tolerancia en estos momentos en la relación, por lo que las palabras hirientes estarán a flor de piel. Explotarán todo eso que tenían guardado, pero nunca se atrevieron a decir, pues ahora lo harán de la peor forma posible y nadie se beneficiará con estos episodios viscerales.

Alguno de los dos tendrá que poner un alto si realmente quieren seguir de buena manera con el romance. Sino, lo mejor será terminar y dejar que el tiempo cure las heridas que se causarán por las incesantes peleas. Si estás solteras, tendrás conflictos con algún compañero de trabajo o un gran amigo porque no eres capaz de entender su punto de vista y para ti, será mejor agredir.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Eres una mujer con mucho temperamento, con gallardía y eso molesta a muchos hombres que no están acostumbrados a que le pongan límites, a que le canten sus verdades en la cara, por lo que hacer esto te traerá problemas con un hombre con barba, quien por ejercer la autoridad en el espacio en el que estás, hará hasta lo imposible para callarte.

Él está consciente de que tienes toda la razón y más aún que eres una lideresa a la que le teme, por sabe que puedes poner a todos en su contra. Cuídate porque buscará cualquier falla para dañarte, en especial tu bolsillo. Eres estratega, así que decides si entras o no a esa lucha, si realmente vale la pena o lo mejor es dar un paso al costado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No es lo que dices, sino la forma en cómo te expresas, cómo transmite el mensaje y es precisamente esto lo que molestará a tus superiores, porque tu tono de voz no será el adecuado para reclamar un asunto. Tendrás que ser mucho más inteligente y optar por moderar tu voz, porque tu fin último será no predisponer al otro, que es quien tiene la última palabra sobre tu futuro.

Ya has tenido varios episodios y es probable que esta última no te la dejen pasar, así que tendrás que ser más moderada si lo que deseas es reclamar algo justo, porque es posible que al final te quedes sin nada.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una mujer llegará para hacer cuadritos la paz que mantenías en tu casa, en tu vida, en tu relación. Ella te hará dudar, te hará sentir que eres tú quien sobra en ese espacio, cuando tú estás segura de que es ella. Será un juego mental en el que te desgastarás.

Vas a tener que ponerte bien los pantalones y enfrentarla, porque la batalla campal comenzará. Será muy doloroso, sacarás lo peor de ti, pero es eso o quedarte sin nada. Serán momentos muy intensos y agobiantes.