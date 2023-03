Horóscopo chino: estos signos aprenderán algo importante este 9, 10 y 11 de marzo 2023

En estos tres días, el destino le hará saber a través de ciertas vivencias a algunos signos del horóscopo chino que deben cambiar, que deben aprender lecciones importantes para seguir avanzando sabiamente hacia lo que el destino les tiene deparado. Estos los signos de la Rata, el Tigre, la Serpiente y el Mono.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Las mujeres nacidas en estos años aprenderán que las amistades también tiene fecha de caducidad, y esto no quiere decir que no sean amigos, solo que la vida y el universo te va poniendo en el camino a las personas que necesitas para esos momentos especiales. Ellas con sus palabras, con su presencia y sus acciones harán que el viaje resulte mucho más fácil.

Esto duele más que perder a una pareja, porque los amigos son hermanos de la vida, pero como ocurre con la misma familia, cada quien toma su rumbo, y aunque el contacto no sea el mismo, ellos están ahí, aunque ya no como antes.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Las desilusiones llegan a nuestras vidas cuando se espera mucho de una persona o una circunstancia, cuando se idealiza, entonces, en el momento en el ocurre y no llenan las expectativas es cuando sientes que todo se cae del pedestal en el que lo pusiste.

Lo mejor será esperar que te sorprendan, para bien o para mal. Es un tanto complicado aceptar esto, ponerlo en práctica, pero es la clave para evitar disgustos, desencanto. Pues además tienden a afectar también la confianza, por después ya no dispondrás todas tus energías y atención a algo similar pensando que el resultado que obtendrás será el mismo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Si crees que por evadir el problema o el dolor, estos se van a ir, pues estás muy equivocada. Solo harás que se aferre más a ti, a que se intensifique y el daño ser peor. Por eso, aunque sea traumático, doloroso, fastidioso y más siempre hay que ponerle el pecho a las situaciones que el destino trae para uno.

En la vida todo es un proceso y como tal tienen etapas que se deben vivir para poder cerrarlos y si te niegas a estos, andarás por la vida con muchas heridas emocionales abiertas y sangrantes.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Reprimir las emociones no te hará más fuerte, al contrario, afectará tu salud mental y corporal también, porque todo esto que no dices, que no expresa, todo ese dolor, rabia o impotencia se quedará alojado en alguna parte de tu cuerpo causando un gran daño que se puede transformar en enfermedades crónicas.

Esto solo hará que alargues el sufrimiento, que te pongas límites, que tu confianza en ti disminuya, así como la seguridad. Así, expresa lo que sientes y las cosas fluirán mejor.