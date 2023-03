“No tiene que ser dolorosa”: hombres ‘explican’ que los cólicos menstruales son una ilusión y los tunden en redes

No hay mujer que no haya experimentado en su vida lo desagradable que es tener cólicos menstruales. Y es que es un dolor tan fuerte que en muchas oportunidades paraliza y hasta produce otros síntomas que hacen que cualquiera se retuerza al sentirlo.

Carla Galeote, divulgadora feminista, en su cuenta en la red social TikTok publicó un video de dos hombres hablando sobre los cólicos menstruales y asegurando que esto es solo una ilusión de las mujeres.

“Mujeres que han padecido reglas muy dolorosas, sus descendientes padecen reglas muy dolorosas y es porque las han visto en casa”, dice uno de los hombres.

Galeote por cada palabra que dicen en la conversación se sorprende, especialmente porque para hablar del tema hay que estar en los zapatos de las mujeres o ser especialistas médicos que saben muy bien los síntomas de este tipo de padecimientos.

¿Nos salvan la vida?

Lo más descarado es que aseguran en el video que los cólicos “ya se saben que no tienen que ser dolorosas porque hay un montón de herramientas para evitarlo”.

El video de Carla se ha hecho viral en las redes sociales y ya acumula en 24 horas 1,5 millones de reproducciones y miles de comentarios de seguidoras horrorizadas por la ligereza con la que estos hombres tratan un tema tan delicado para la salud de una mujer.

“Se me fue la endometriosis gracias a ellos”, “Hubo una vez que vomité en la calle y casi me desmayo del dolor. Me alegra saber que era una ilusión”, “Me acaban de salvar la vida gracias tío no sabía q el dolor q me dejaba inmovilizada no era real”, “La regla no existe chicas es una ilusión de nuestra mente”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Cólicos menstruales ¿Qué es?

Según el portal de Mayo Clinic, los calambres o cólicos menstruales (dismenorrea) son dolores punzantes en la parte inferior del abdomen. Muchas mujeres tienen calambres menstruales justo antes o durante sus períodos menstruales.

Para algunas mujeres, la molestia es apenas dolorosa. Para otras, los cólicos pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias durante algunos días cada mes.

Cuando ocurren con mucha frecuencia, según expertos, son síntomas de enfermedades como la endometriosis o los fibromas uterinos.