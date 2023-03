Horóscopo: Este día cambiará la suerte para cada signo del 8 al 15 de marzo 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás el encuentro virtual con alguien de personas que aprecias mucho. Te llenará el corazón de felicidad y esa buena vibra te durará todo el fin de semana. Sería bueno que tomaras como costumbre hacer esto más a menudo. Día de la suerte: viernes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Algunos problemas dentro de tu entorno laboral ocuparán la mayor parte de tus pensamientos, haciendo que pagues con otros esa rabia contenida. Puedes conversar con alguien de tu confianza para drenar y así evitar decir cosas que no deberías. Día de suerte: lunes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Debes tener cuidado con lo que haces, porque por error puedes acabar borrando todo tu trabajo, dañarlo y tendrás que empezar nuevamente. Respalda, guarda en varios lugares, comparte lo que haces para estar preparada ante una eventualidad. Día de la suerte: martes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Este día es excelente para cambiar los planes y darte una escapada con tu pareja, hacer algo distinto que los haga sentirse cómodos, para que se distraigan porque están muy saturados de trabajo y problemas cotidianos. Día de la suerte: sábado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Una persona con muy sabiduría te guiará para que tomes la decisión correcta, esa que has estado posponiendo porque tienes miedo a fallar, a fracasar. Toma sus consejos, y aplícalos en todos los ámbitos de tu vida. Verás el cambio. Día de la suerte: domingo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu astucia te salvará de caer en la trampa de un grupo de estafadores que quieren quitarte el dinero que con esfuerzo has ahorrado. No bajes la guardia, porque pueden cambiar la estrategia. La buena noticia es que tu malicia e instinto no te abandonarán. Día de la suerte: jueves.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

te sentirás muy agotada porque tu rutina cambió, ahora tendrás que despertar más temprano o acostarte más tarde, y esto se reflejará en tu desempeño a diario, porque en las primeras de cambios no tendrás tantas energías como antes. Día de la suerte: domingo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tendrás la oportunidad de tener un poco de dinero que te llegará a través de un trabajo por horas en el que te remunerarán muy bien y con este solventarás algunas cosas pendientes con un niño de tu familia, que te necesita. Día de la suerte: miércoles.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás una conversación bastante profunda con alguien que está muy lejos, sobre la amistad. Esa persona ha madurado tanto como tú y ambos llegarán a la conclusión de que las amistades también caducan y que debes darle la bienvenidas a otras. Día de la suerte: lunes.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás un excelente día para deslastrarte de toda el estrés que vienes acumulando desde hace varias semanas. Que el dinero no sea impedimento para que consigas equilibrar tu vida. Basta con que salgas de tu rutina, o que busques la compañía de un ser querido. Día de la suerte: jueves.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te pedirán que modifiques algunas de tus conductas, porque no eres consciente de que causa daño en otros. En especial la que se trata de expresar lo que dices, porque la forma en la que lo haces a veces es muy tajante o hiriente. Tómalo como algo bueno. Día de la suerte: martes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Se presentarán algunos problemas financieros y estarán relacionados con la poca disciplina que tienes para limitarte en los gastos pequeños, que son los que te dan la mayor cantidad de fuga de flujo de dinero. Ahora tocará revisarte para no caer de nuevo en esta practica. Día de la suerte: sábado.