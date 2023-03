Horóscopo chino: Los números que necesitas para cambiar tu suerte del 7 al 14 de marzo 2023

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hay algunos temas que necesitas resolver lo más pronto posible para que no se conviertan en un verdadero problema más adelante. Tómate tu tiempo para que tomes las decisiones más acertadas que te ayuden a salir airosa de esas situaciones. Número de la suerte: 69.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Vas a tener que alzar tu voz y hacerte sentir, porque ya basta de que otros quieran humillarte. Tendrás que luchar por tus intereses, para que seas respetada. Debes demostrar que también tienes poder y lo sabes utilizar a tu favor. No te dejes pisotear. Número de la suerte: 55.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Esta semana promete ser agotadora porque habrá mucho trabajo y responsabilidades qué cubrir. Vas a querer hacer de todo y sentirás que al día le faltan horas, por lo que tendrás que delegar funciones para que no cometas errores u omisiones. Número de la suerte: 62.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Alguien se sentirá ofendido porque piensa que eres una mujer egoísta que no piensa primero en su familia. Sin embargo, esto no debe afectarte, ya que lo primordial en tu vida eres tú, si no te das tu lugar correspondiente. Es triste por quienes no lo deseen respetar. Número de la suerte: 16.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Estar sola tiene sus ventajas: como dedicarse tiempo para uno sin remordimientos. Aprovecha por estos días en los que tendrás todo para ti sola. Además, si tienes pareja, esto te permitirá extrañarlo y darle todo tu amor cuando regrese. Número de la suerte: 20.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Un grupo de amigos piensa que estás haciendo las cosas de una forma que no es la adecuada, por lo que te dará un consejo que puedes tomar o dejar. Es posible que te sientas poco comprendida, por tal razón plantea tu punto de vista para buscar el entendimiento. Número de la suerte: 68.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Te han despreciado de mil formas sutiles, pero parece que no has agarrado aún las indirectas. Será mejor que pongas más atención y acates el mensaje porque cuando te lo digan de manera frontal, será más doloroso y que querrás hacer la víctima. Número de la suerte: 05.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Deja de estar suponiendo, esto te traerá muchos problemas, como en el pasado, y aparentemente ya se te olvidó la lección. Si quieres mantener la paz, pues apuesta por preguntar todo por tonto u obvio que resulte. Con esto no hay forma de equivocarse. Número de la suerte: 13.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

uerrás ayudar a una amiga con un consejo sobre su relación que está en peligro, pero quedarás como la mala del cuento, porque te “entrometiste”. Para evitar esta situación, pues no tomes partido y dile sin rodeos a tu amiga que sobre esos temas es mejor no opinar. Número de la suerte: 52.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Disfrutarás de la alegría que un niño o un bebé te dará. Será algo sencillo, pero que te dará mucha luz y equilibrará las energías que están un oscuras por un episodio de tristeza o rabia que viviste recientemente en tu trabajo. Número de la suerte: 47.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tu tiempo en es lugar ya expiró, es hogar de que busques otra espacio que se adapte a tus necesidades. Estás agradecida con esas personas que te tendieron la mano y dieron la oportunidad de salir adelante, pero debes abrir tus alas, tu misma vida te lo reclama. Número de la suerte: 33.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

o caigas en las provocaciones de una mujer de baja estatura, que quiere sacarte de tus casillas para tener un motivo para sancionarte, dañarte o humillarte. Así no le sirva nada en bandeja de plata. Solo pasa y enfócate en lo que realmente te importa. Número de la suerte: 25.