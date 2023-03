Horóscopo: los números de la suerte de los signos se verán influenciados por la Luna de Gusano

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Viene una ocasión muy especial que no puedes dejarla pasar. La felicidad estará tácita en experiencia que te dejará el corazón llenito de amor, pero sobre todo feliz. Tu cara cambiará , reflejarás tanta paz que los demás notarán el cambio y tu estarás muy agradecida. Número de la suerte: 03.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Para recibir tienes que dar, y actualmente estás pidiendo mucha atención, pero lo que tú estás dando no es de calidad. Así que tendrás que revisarte. Comienza a cambiar para que el universo te premie con buenas oportunidades por estos días. Número de la suerte: 06.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hay una idea estupenda que tienes en mente y tu corazonada te dice que tendrás mucho éxito. Sin embargo, sería bueno que consultes con tu familia, porque ellos podrán alimentar ese planteamiento inicial, además. su apoyo te dará la seguridad para implementarla. Número de la suerte: 06.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La vida te está pidiendo a gritos que le pongas más diversión, que seas más abierta a conocer, tanto personas como lugares, porque la rutina en la que estás sumergida está volviendo grises tus días y estás dejando pasar tus mejores años. Número de la suerte: 12.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No le estás dedicando tiempo a la relación y tu pareja se está cansando de que siempre repitas como lora que cambiarás, pero solo sucede por unos días, mas el efecto se pasa rápidamente. Si quieres a esa persona, cambia de verdad. Sino es así, déjalo ir. Apártate. Número de la suerte: 02.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Compartirás tu conocimiento financiero con otra persona de gran poder. Le abrirás la visión que tenía y en este proceso ganarán todos. Por fin, comenzarás a ver más dinero en tus cuentas y esta persona estará muy agradecida contigo. Número de la suerte: 07.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estás buscando problemas donde no los hay, y esto tiene mucho que ver en cómo estás exteriorizando las creencias que están arraigadas en ti. Dejan de complicarte la vida, tienes que verla de una forma más sencilla. No todos quieren dañarte. Número de la suerte: 09.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Es momento de que sueltes es carga que tanto te pesa. No eres la culpable las consecuencias que vivan otros por sus decisiones o acciones. Cuando comiences a entender esto, entonces, la bonanza y las oportunidades llegarán poco a poco. Número de la suerte: 03.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Acepta la invitación que te harán a mitad de semana, con ella aliviarás las tensiones que sientes, disfrutarás de una salida y quizá hasta comiences a caminar hacia tu gran amor, o por lo menos una aventura bastante agradable. Número de la suerte: 01.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No creas todo lo que te dicen, porque hay alguien que quieres que tengas una percepción muy muy positiva de su vida, pero todo es una falsa, ya que esa persona te ve como una competencia. Si descubres esto, no la encares, solo vete. Número de la suerte: 05.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Por esta semana vas a aprender algo nuevo que será muy estupendo para tu desarrollo dentro de la empresa o para que consigas un empleo. Que nada te distraiga y absorbe todo el conocimiento que puedas para que luego lo monetices. Número de la suerte: 08.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Hay un cambio que no será de tu agrado, de verdad será bastante complicado y te resistirás más de la cuenta porque no te sentirás cómoda. No tendrás ninguna alternativa, así que te tocará aceptarlo y tragar grueso. Este momento amargo pasará rápido. Número de la suerte: 11.