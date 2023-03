Horóscopo: la suerte cambiará para los signos de agua esta segunda semana de marzo 2023

Desde este lunes 6 de marzo y hasta el próximo domingo 12 las mujeres nacidas bajo la constelación de Cáncer, Escorpio y Piscis en el horóscopo occidental tendrán algunos cambios a favor y en contra, pero nada de lo que no puedan salir airosa. Lo importante será mantener la calma y la paciencia.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tienes que ponerle orden a tu casa, a tu vida y a tus relaciones. Por supuesto, comenzar por tu hogar será mucho más fácil y haz de esta tare algo relajante, en el que puedas poner tu mente en esos próximos pasos que debes dar para mejorar. Sabrás aprovechar muy bien los minutos.

Con el panorama más claro tomarás decisiones que te harán sentir más tranquila y esa sensación de que ya todo acabó y ahora es un nuevo comienzo. No te extrañes si debas afrontar alguna crisis en medio de todo este vorágine que experimentarás.

De ser posible contacta a tu familia o a tu gran amiga para que te ayude. Ellos pueden ver como mucha mayor claridad desde afuera las cosas que te agobian. Quizá estés haciendo una tormenta en un vaso con agua.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La calma llegará a tus días. Del 6 al 12 de marzo gozarán de un equilibrio energético, una paz mental que te tendrá muy contante porque tomarás decisiones acertadas y trascendentales en las venideras semanas. Guíate con lo que te dicta el corazón.

Ese balance hará que proyectes una serenidad, la cual resultará para un hombre con muchos contactos, quien te proyectará, te catapultará. Confía en su palabra, pero tampoco seas ciega. Siempre deberá tener tu reserva de todo y todos.

Con tu pareja tendrás momentos de mucho entendimiento y compenetración, en los que te sentirás protegida, segura y en confianza para hablar de tus más oscuros secretos, porque sabes que a pesar del tiempo no te decepcionará.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las cuentas que habías sacado para solventar tus gastos quedarán en nada porque se vienen imprevistos económicos y a esto se le sumará que no ingresará la cantidad de dinero que tenías previsto para esta semana, así que deberás ajustar todo de nuevo.

Tendrás que priorizar, que olvidarte de gastar en pequeñas cosas porque esos gastos hormigas son los que acaban con tu presupuesto. Salda las deudas o amortigua para que pronto salgas de ellas y tengas a disposición todo lo que entra al hogar.

Todo esto causarán gran estrés en ti y en tu pareja, pero no te preocupes porque no es algo de lo que no podrás salir, solo que te costará un poco más que las veces anteriores. Ten paciencia y recuerda que todo es cíclico, que vendrán tiempos mejores.