“Me cambió la vida”: mamá de 55 años se volvió estrella en OnlyFans y mantiene a su familia

“A partir de los 45 años las mujeres están acabadas”, es el pensamiento que se le viene a cualquiera que pasa de esa edad y que no tiene otras oportunidades en la vida.

Pero ese pensamiento cambió en Elaina St. James, una mujer de 55 años que ahora es una modelo famosa en OnlyFans, pero antes de la pandemia por coronavirus era una madre con un trabajo de oficina de 40 horas a la semana y una familia que mantener.

Encerrada y sin trabajo, no sabía qué hacer para ganarse la vida y mantener a su hijo y a su madre, así que buscó opciones y conoció de la aplicación de OnlyFans.

“Era un frío día de invierno en el que se cumplía un año de la pandemia, y estaba hojeando las noticias en Internet cuando un artículo me llamó la atención. En él, una guapa madre revelaba que ganaba más de seis cifras al mes publicando fotos subidas de tono en OnlyFans, un sitio web por suscripción que ofrece contenidos para adultos”, expresó Elaina St. James quien también tiene una cuenta en Instagram con más de 230 mil seguidores.

Hizo la prueba y la superó

Ante el panorama de tener que mantener a una familia entera, trabajando 40 horas en un empleo de oficinas, Elaina pensó en esa opción e hizo la prueba y la superó. “¿Podría hacer fotos subidas de tono desde la seguridad y la comodidad de mi casa, controlar mis horarios y ganar más dinero del que ganaba en mi trabajo de más de 40 horas a la semana?”.

“Leí otros artículos sobre madres modelos de OnlyFans y todas las mujeres eran atractivas, pero no eran supermodelos. Yo no estaba en muy buena forma, pero creía que podía arreglarme lo suficientemente bien como para que tal vez, sólo tal vez, ésta pudiera ser mi oportunidad de obtener unos ingresos adicionales. Nunca olvidaré que pensé: ‘Si puedo ganar una décima parte de lo que ganan estas mujeres, me cambiará la vida’”, señaló.

Según el portal Upsocl, a la mujer se le cumplió el deseo y en la actualidad gana hasta 10 mil dólares al mes, además de ya haber escrito su propio libro titulado “How To Date Hot Older Women”.

“Esta carrera nos ha proporcionado unas vacaciones y una estabilidad económica que no tendríamos sin ella. También sabe que su universidad está pagada y que ahora soy mucho más blanda para comprarle un videojuego que hace dos años”.