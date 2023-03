Madre soltera con 4 niños exige novio sin hijos y que la mantenga

Muchas personas realizan una lista con diversos requisitos para poder entablar una relación amorosa con alguien. Algunos enamorados buscan estabilidad emocional, responsabilidad afectiva u otras cosas, sin embargo en las últimas horas se comenzó a viralizar una madre de familia por confezar qué es lo que necesita tener un pretendiente para andar con ella.

Un usuario de Facebook reaccionó al breve video de la mujer. En el clip de nueve minutos se puede escuchar a la mujer decir que su pareja no puede tener hijos, mas ella aseguró tener dos hijos, mismos que deben ser mantenidos por el futuro novio: “I’m sorry. Yo tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones . Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos”.

Tras la gran popularización del primer video, la madre soltera subió una segunda confesión que confundió a algunos internautas: “Primero debes saber que tengo 4 bendiciones de diferente padre . Yo me llevo muy bien con los cuatro padres de mis hijos. Debes saber que me gusta que me den ‘6 rounds al día’, soy muy caliente y fogosa”.

La soltera continuó y aseveró que “Uno de los cuatro padres de mis hijos te va a apoyar con los rounds (sexo) que me falten y tú tienes que agradecer eso, tienes que ser compartido mijo, con algo que yo necesito para ser feliz y es que mi felicidad tiene que ser tu prioridad”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón 800 mil reproducciones en la red social perteneciente a Meta: “Los papás de los hijos tienen que aguantar en caso que sus bendiciones sean de diferentes vatos”, “Y lo más triste es que si existen tipos que acepten esas condiciones, qué tristeza “, o “Mujer abandonada por el padre...que pena que siga buscándolo en la pareja ahora ...”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.