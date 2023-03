Horóscopo chino: Lo que debes saber para atraer el dinero el 3, 4 y 5 de marzo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Tienes que destinar un pequeño porcentaje de tu dinero para ahorrarlo. Puede ser un 5% o un 10% según los gastos que tengas. Fíjate una meta y lo que deseas lograr con ese dinero y verás que con disciplina tendrás entre tus manos eso que deseas.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No te endeudes. Trata de estirar el dinero lo más que puedas, incluso si es necesario vivir con lo tienes, pero trata de no buscar financiamiento o pedir prestado porque esto es lo que desbalancea tus temas financieros y no deja que avances.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Separa siempre tus gastos. Haz un listado con esos egresos que no son variables y separa de una vez ese dinero, así sabrás cuánto te queda disponible. Evita comprar cosas que no necesitas porque aquí es donde se fuga tu liquidez monetaria.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

No uses el crédito como forma de pago, es mejor de contado porque con el otro método pagarás mucho más y sentirás que nunca saldarás esa deuda. Solo úsalo cuando veas que el costo-beneficio es muy grande o simplemente una emergencia. También para adquirir equipos que te generen dinero.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Evita la impulsividad, el comprar por comprar o por no desaprovechar una oferta solo hace que el dinero no te rinda y vivas siempre buscando trabajos temporales para cubrir esos excesos. Cada vez que estés en esa situación pregúntate si realmente lo necesitan.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ten cuidado con las promociones muy buenas, pues lo que fácil viene, fácil se va. Es posible que quieran que caigas en una trampa y quitarte el dinero que con esfuerzos te ganas. Busca opiniones, asesoría e investiga antes de decir sí a cualquier negocio.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Organiza tus gastos, ¿cómo? pues identifica los ingresos, egresos y elabora una lista con todas las cosas que necesitas y clasifícalas por prioridad y lo que necesitas hacer para obtenerlas y qué tiempo te tomará. En menos tiempo de lo que piensas la lista quedará en blanco.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Trata de comercializar tu talento para distintos tipos de clientes. Puedes ofrecer lo mismo, pero de distinta manera y así llegar a todos. Esto te garantizará mayores ingresos económicos, así como una red de contacto poderosa.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Si tienes ahorros trata de invertirlos en algo que se revalorice y no pierdas con el pasar del tiempo. Los bienes o inmuebles son una buena opción. También puedes comprar divisas para que no se devalúe, y además que también es un poquito más complicado para gastarlo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tienes que estar consciente que eres un producto en un anaquel, es decir, que si no te sabes mercadear, vender tus atributos, sencillamente nadie te tomará en cuenta y terminarás siempre en el mismo lugar: el mostrador.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Aunque no lo creas, todo en la casa cuenta y esto incluye los servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas, así que crea conciencia al usarlo. No derrocharlo se verá reflejado en la factura y por ende en tu bolsillo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Atraes lo que piensas, si crees que todo está caro, pues sencillamente siempre ganarás lo suficiente como para no comprarte nada. Piensa en que en ese momento no puedes tenerlo o que no eres el target. Modifica esa conducta y verás que la bonanza comenzará a llegar.