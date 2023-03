Estudiante “expuso” a compañera que no ayudó en disertación: “Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada”

“Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada extra”. Así un estudiante mexicano puso fin a su exposición en clases, que más que el tema, expuso a su colega. Luego de que ambos disertaran, el joven tiktokero mexicano a modo de conclusión, manifestó que su compañera no había hecho nada, ante lo cual la alumna sorprendida, le dice a la profesora que “eso no es cierto, a parte estaba enferma”.

“Tan enferma que se fue a la playa, a un concierto, a vacacionar...”, replica el joven, mostrando además imágenes subidas a redes sociales por parte de la estudiante.

Qué perra mi amiga 😳🙈 pic.twitter.com/JLMyNcQyV3 — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) March 3, 2023

Fue tanto el impacto del video que ahora es un viral regional y tuvieron que salir a hablar los protagonistas. La joven “expuesta” subió un video haciendo sus descargos. “No sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié en que Jonatan era mi amigo y que me iba a dar chance, aun sin haber hecho nada, me dejó pasar y leer mis partes de las diapositivas, se pasó y eso no se hace con los amigos, lo bailado quién me lo quita”, dice irónicamente.

Salió cínica además de todo, porque "eso no se le hace a los amigos" pic.twitter.com/npXGlPBpTY — 🐺 María ☥ (@iiamthenight) March 3, 2023

Y por el otro lado, el estudiante que la grabó explicó que “teníamos una exposición desde hace un mes programada, a lo que yo le decía a mi amiga ponte a hacer algo, que no me gusta que nos coma el tiempo y ella ‘no no, al rato’, llega el último día y todo el tiempo se fue de vacaciones a la playa, a un concierto, se la pasaba con su novio y la exposición, bien gracias, total llega el día de exponer y que la expongo, porque realmente no es justo el hecho de que yo haya hecho todo y ella no haya hecho nada”.

Sin embargo, la profesora pensó que todo se trataba de una broma y la aprobó con nota máxima.