La conjunción de Mercurio y Saturno traerá un golpe de suerte para cinco signos del zodiaco

Poco antes del amanecer de este 2 de marzo, en el horizonte se podrá apreciar a simple vista la conjunción que tendrán Mercurio y Saturno, y que por supuesto le cambiará para bien la suerte a las mujeres de los signos de Tauro, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Si te rodeas de personas realmente capacitadas, con experiencia y muy centradas, te evitarás vivir algunas situaciones incómodas que están latentes para estos días. Ellos serán tus comodines que balancearán la semana e impedirán que el caos llegue.

Con esta conjunción a tu favor, apenas tengas una señal de que las cosas pueden empeorar, pues acude a tus aliados, pídeles consejos, pues ellos te guiarán por el buen camino. No pongas en duda sus capacidades.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Por fin tendrás la atención que quieres de tu pareja. Él comprenderá lo importante que para ti y para la relación mantener un grado equilibrado de comunicación, de esmero y cuidado. Lo que pasa es que está tan sumergido en su mundo, que a veces no sabe cómo salir de él o incluirte.

Su trabajo y responsabilidades lo tienen agobiado. Serán días para charlas al respecto, pero lo mejor de todo es que asumirá que falló y ya eso no volverá a pasar. Está trabajando cada día para ser mejor y usualmente tiene batallas internas que no comparte contigo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Saldarás las deudas y podrás sin anclas a tus pies seguir caminando hacia tu objetivo, que este año está centrado en tu hogar y tu comodidad. Ahora sí podrás comprar las cosas que están pendientes, mejorar la forma en cómo vives.

Quizás no tengas mucho, pero tienes que valorar cada detalle de amor que le vas dando a tu nueva vida, porque esto hará que las energías positivas se mantengan allí y la bonanza no falle. Transmite ese sentimiento de seguridad y satisfacción a tus seres queridos, que quizás no estén conformes.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Los vínculos afectivos en tu vida, como el de la familia y la pareja estarán en sintonía y armonía durante esta conjunción porque tiene la sinceridad como uno de los valores más arraigados en tus creencias. Les transmitirás tus sentimientos y opinión de ciertas circunstancias de una forma muy asertiva.

La solución a algún problema se dará de forma expedita porque habrá mucha unión entre ellos y tú. Lo que a veces despierta la admiración de unos y la envidia de otros. Solo quédate con quienes no contaminan tu ambiente.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienes que aprovechar este evento cósmico para cortar de raíz esa rutina que está sofocando tu romance. No importa que no tengas dinero, pero pon a volar la creatividad para que entre ambos disfruten de unos días distintos a los que viven a diario.

Puedes crear una rutina que nutra el alma, como ver algo de comedia juntos, quiza noches de masajes o una cena especial cada semana. De esta forma ambos esperarán con ansias estos momentos para ser más felices.