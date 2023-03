Horóscopo: esta será la suerte para los signos este 1, 2 y 3 de marzo 2023

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Son días buenos para dar a conocer todos lo que sabes, tus facultades, potencialidades, porque hay alguien te que te está observado desde lejos, pero no sabe qué tan buena eres en lo que te desempeñas. No pierdas este chance de cambiar para mejor.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tienes que ponerle más atención a tu entorno porque te estás perdiendo todas las señales que el universo te está enviando para que cambies tu estatus sentimental. Trata de enfocarte ´más, ser más detallista porque sino se pasará el momento que debe ser tuyo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sientes que algo en tu vida se está transformando y te da miedo, porque nunca te has sentido tan segura de lo que eres capaz, pero no quieres lastimar a nadie, ya que cualquier decisión que tomes en relación a ti, sientes que serás juzgada como egoísta. Lánzate para un nuevo comienzo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Aunque no lo creas estás proyectando una imagen muy distinta a lo que deseas, es por esta razón que siempre atraes a personas, en especial hombres, que solo buscan aprovecharse de ti. Te ven como demasiado liberal y que no quieres compromisos, cuando buscas lo contrario.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Entrarás en una etapa que te tiene con muchas expectativas, incluso hasta a veces dudas de tus capacidades, pero es natural. Que esto no se apodere de ti y descubre todo lo positivo que vendrá y qué tanto puedes hacer. Esto calmará al ansiedad que te carcome.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tendrás que depurar todo lo que hace mal, lo que te afecta y si eso significa cortar lazos con familiares, pues hazlo sin remordimientos, porque tienes que buscar tu paz mental, tu tranquilidad que se ha visto demasiado afectada por los comportamientos tóxicos de los demás.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estás volcando en tu trabajo todo tu tiempo porque en el fondo quieres evadir alguna situación de la que no sabes cómo zafarte. ¿Crees que así vana desaparecer los problemas?, pues no, siguen ahí porque sencillamente no los has encarado. Así que toma impulso y termina de una vez.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Necesitas con urgencia unas sesiones de masajes. No veas esto como un gasto, como algo banal, porque realmente tienes que relajar tus músculos, desanudar esas tensiones para que todo comience a fluir tanto en tu cuerpo como en tu mente. Hazlo y no te arrepentirás.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La pasión por las noches no te caería nada mal, ya sea sola o acompañada, esto te aliviará mucho, te despejará la mente y podrás dormir mejor, porque estás teniendo problemas para descansar aunque duerma 10 horas. El sexo te hará muy bien.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te estás resistiendo a los cambios que están llegando a tu vida y esto solo empeorará todo. Deja que fluya, busca el lado positivo, adaptarse no es fácil, pero tampoco lo hagas más complicado. Busca apoyo en tu familia y amigos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Mereces darte una escapada con tus amigos para que recargues tus energías, que están muy bajas por algunas malas noticias o inconvenientes que has tenido a lo largo de las últimas dos semanas. Conecta con ellos, comparte anécdotas y revive ese pasado bonito.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No permitas que nadie quiera humillarte por tu condición de mujer. Demuéstrale que tienes bastante para dar como cualquier otra persona calificada y que, además, mereces tener las mismas oportunidades y el mismo sueldo. Si vez que esto no funciona, salte de ese lugar. No es para ti.