Horóscopo chino: estos son los números de la suerte para el 1, 2 y 3 de marzo 2023

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Una persona de entera confianza te recomendará un excelente lugar para que puedas meditar, lograr esa paz que estás buscando, allí encontrarás personas capacitadas que te darán las herramientas para consigas las respuestas a todas esas preguntas que te atormenta. Número de la suerte: 09.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te reprocharán que solo piensas en ti, que eres egoísta porque llevas por delante el rol de mujer que otros que tienes en tu vida, pues solo ignora esos comentarios, porque para poder desempeñar cualquier papel, primero debes ser una gran mujer. Número de la suerte: 02

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hay un pensamiento negativo que te dará vuelta una y otra vez. Esto te hará mucho daño si dejas te que se apodere de ti. Lo que debes hacer es buscar alguna distracción o la raíz del asunto y buscarle una solución, si no la tiene, entonces piensa en algo positivo. Número de la suerte: 03.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

No te estás dando cuenta que estás sobre protegiendo a alguien que amas y no dejas que vivas sus propias experiencias, que es la forma en como se aprende en la vida. Además, le estás enviado el mensaje equivocado: no eres capaz de cuidarte. Mídete. Número de la suerte: 09.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Recibirás una muestra de cariño que te dejará sorprendida porque no esperas que esto suceda, pero es que eres muy especial y esas personas quieren hacértelo saber. Agradece a Dios por este grandioso momento y disfrútalo. Te lo mereces. Número de la suerte: 12.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Es posible que se caigan algunos planes o hayan muchas trabas para que puedas concretarlos, siendo estas señales de que debes desistir porque no te conviene. Forzar resultará en algo poco deseable y que puede llevarte al arrepentimiento. Número de la suerte: 02.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Sin duda alguna cometerás un error y tendrás que admitirlo, aunque te mueras de vergüenza, porque este acto hablará mucho de tus principios. Trata de ser más cuidadosa para que no se repita y luego tengas fuertes sanciones en tu contra. Número de la suerte: 08.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Tendrás un golpe de suerte que puede en materia monetaria que te permitirá darte un caprichito, un gusto que tenías en pausa debido a que no se daban las condiciones para concretarlo, pues estos días serán los propicios para tomarlo sin remordimiento. Número de la suerte: 03.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

te está molestando que te den opiniones sobre lo que haces, sientes que se meten en tu vida y estás muy equivocada, porque no lo vez como la oportunidad de ser cada vez mejor y rectificar esos detalles que ni tu misma está viendo. Número de la suerte: 01.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tendrás que enfrentarte con alguien de poder o con un cargo importante para defender tu punto de vista, porque sientes que tus derechos están siendo vulnerados. Pero tienes que ser muy astuta, llegar enfurecida solo predispondrá a esa persona a hacer a vida de cuadritos. Número de la suerte: 07.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Hay un reencuentro con una gran amiga de tu pasado que te contará todas sus tristezas. Apóyala, porque realmente está depositando en ti toda su mugre porque siente un grandísimo aprecio hacia ti, te tiene en una buena posición en su vida. Agradécele ese gesto. Número de la suerte: 05.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

El romanticismo llegará a tu vida. Conocerás a alguien que te llenará de detalles, que te hará sentir única, amada, segura y empoderada. Ahí es el lugar. Apuesta todo por esa persona que está haciendo lo mismo por ti. Número de la suerte: 10.