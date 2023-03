Horóscopo chino: Conjunción de Mercurio y Saturno le dará suerte en el trabajo a 4 signos

La Luna menguante al 81% será la testigos de la conjunción de Mercurio y Saturno, evento cósmico que tendrá lugar este 2 de febrero y traerá buenas suerte en material laboral a los signos del horóscopo chino: Buey, Conejo, Serpiente y Caballo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Con empleo: La organización será la clave para que puedas impresionar a esas personas que tienes el poder de aprobar o no tu proyecto, ascenso o aumento de salario. Debes mostrarles todas las cosas que has logrado con el pasar de los años. Si crees que después de esto no eres valorada, sal de allí y busca un lugar mejor para ti.

Sin trabajo: Tienes que ser perseverante, quizás la lucha ha sido un poco cuesta arriba, pero los resultados serán gratificantes. A veces no logramos ver que la espera es solo parte del proceso para que uno pueda enriquecerse y aportar más, tanto para la empresa como para uno mismo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Con empleo: Las energías negativas estarás a raya porque derrocharás mucho entusiasmo. Sigue así para que las cosas salgan a pedir de boca y esas personas también puedan cambiar un poco esa actitud que solo les trae malos augurios.

Sin trabajo: Te brindarán un empleo bastante bueno, pero es posible que haya algún requisito que no cumplas,. Sin embargo, esta conjunción te ayudará a sortear esta vicisitud y ese puesto será tuyo antes de que finalice el primer trimestre del 2023.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Con empleo: Este 2 de marzo, la conjunción de estos planetas te traerá el estímulo que estás necesitando para continuar. Te sientes agotada y que ya las ideas buenas no rondan como antes en tu cabeza. Pero este evento cósmico será crucial para darte ese golpe de energía revitalizadora.

Sin trabajo: Conseguirás una plaza laboral, pero no será la que aspiras, porque será momentánea, ya que se te concederá como un salvavidas para que puedas resolver todos los problemas financieros que tienes. Una vez que los finiquites trata de buscar otro puesto para que ahí sí comiences a escalar y hacer carrera.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Con empleo: Cuando empezaste en ese lugar creíste que solo sería el lugar en donde pondrías en práctica todo lo que sabes, mas ahora te sentirás afortunada porque descubrirás que estás rodeada de excelentes compañeros de trabajo, que probablemente se conviertan en grandes amistades de la vida.

Sin trabajo: Tendrás que cambiar algunos hábitos, como el de criticar, si deseas que la fuerza de estos dos planetas te otorguen la suerte que necesitas para salir de la austeridad. Modificando las conductas la bonanza y buenas oportunidades llegarán a tu puerta. Ya todo queda en tus manos. Deja de estar pendiente de los demás y ocúpate más de ti.